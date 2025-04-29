ВС РФ перебираются через реку Оскол и продвигаются к передовым позициям ВСУ для штурмов, — офицер

На Харьковщине российские оккупанты продолжают на лодках перебираться через реку Оскол и окапываться ближе к позиции ВСУ.

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Об этом рассказал в эфире Армия TV офицер 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг" НГУ подполковник Виталий Миловидов.

По его словам, ВС РФ на Купянском направлении пытаются создать полноценный плацдарм на правом берегу реки Оскол. Они постоянно пытаются форсировать водоем небольшими группами штурмовиков.

Они делают это сразу в нескольких местах, правда понтонные переправы оккупантам не удается построить, поэтому они перебираются через реку на лодках небольшими группами.

Далее через лесистую местность, овраги и луга — они продвигаются ближе к позициям Сил обороны, там прячутся и накапливаются для штурмов. Украинские защитники пытаются находить такие укрытия и уничтожать их.

"Пехотинцы одного из батальонов забросили противотанковую мину, и вдребезги снесли остатки блиндажа, где пытались накапливаться оккупанты. До этого туда летело все, что могло лететь: камикадзе, сбросы, бомберы работали днем. Если враг имеет какую-то маленькую возможность закрепиться на месте, они сразу роются как кроты", — рассказал Виталий Миловидов.

Напомним, что 28 апреля ВСУ уничтожили переправу, которую россияне использовали для обеспечения своих подразделений на Купянском направлении. Из-за этого оккупанты потеряли возможность переправляться через реку Жеребец и технику.