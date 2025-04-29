"Логистика пошла трещинами": ВСУ разбомбили вражескую переправу и технику под Сватовым (видео)

Силы обороны Украины нанесли удар по вражеской логистике в районе Сватово в Луганской области. Из-за этого оккупанты потеряли возможность переправляться через реку Жеребец и технику.

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Об этом сообщил 412 отдельный полк Беспилотных систем Nemesis.

"В районе Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей, бойцы 412 полка Nemesis уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец. А в придачу подожгли БМП, тяжелые грузовики и другую технику оккупантов", — говорится в сообщении.

Российские военные активно используют этот участок, как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление. Также благодаря такой логистике они пытаются форсировать реку Оскол, чтобы продвинуться дальше на Харьковщине.

"Но их логистика снова пошла трещинами. Усиление врага на Купянском направлении сорвано", — отметили в подразделении Nemesis.

Напомним, что украинские десантники стали свидетелями, как российский оккупант проспал штурм, находясь под хмельком, за что получил примером от командира. В конце концов оба упустили украинский дрон и отвоевали свое в Украине.

28 апреля сообщалось, что бойцы 5 штурмовой бригады ВСУ начали работать на автоматических турелях, которые позволяют вести огонь из укрытия на расстоянии 2,5 километра. Бойцы говорят, что преимущество работы роботов в том, что операторы находятся в безопасной зоне и наносят удары там, где никто не ожидает.