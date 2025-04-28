Ведет огонь из укрытия на расстоянии до 2,5 км: у ВСУ появились автоматизированные турели (видео)

Бойцы 5 штурмовой бригады ВСУ начали работать на автоматических турелях, которые позволяют вести огонь из укрытия на расстоянии 2,5 километра.

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Об этом сообщили в пресс-службе 5 ОШБр ВСУ.

"Автоматизированные турели устанавливаются на пулемет, из которых удаленно можно вести огонь из укрытия. Оператор может находиться в укрытии на достаточно большом расстоянии 1,5 — 2,5 километра и вести огонь из укрытия", — рассказывают бойцы 5 штурмовой бригады.

Они говорят, что сначала были штурмовиками, но стремились развиваться. Начали с того, что превратили пулемет "Браунинг" в снайперский пулемет и смогли попадать из него в ростовую мишень на расстоянии 1,5 километра. Далее их отправили на обучение на работе на роботах-пулеметах, которое они успешно закончили.

Бойцы говорят, что преимущество работы роботов в том, что операторы находятся в безопасной зоне и наносят удары там, где никто не ожидает.

"Они (ВС РФ — ред.) там в шоке, они думают, что откуда-то под навесом работала БМП. А мы тем временем своим роботом отработали и тихонечко уехали, и они так и не поняли, что по ним отработало", — рассказывает один из операторов робота-пулемета.

Как говорят операторы, для такого робота угрозы такие же, как и для любого бойца — его может подстрелить сброс, FPV-дрон, или он может наехать на мину, а работать рядом с пехотой роботы смогут только тогда, когда их будет в достаточном количестве. А пока у них среди преимуществ над дронами то, что роботы-пулеметы не падают.

Напомним, что ранее Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства. Робот оснащен пулеметом крупного калибра. Он может выполнять широкий спектр задач.