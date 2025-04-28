Веде вогонь з укриття на відстані до 2,5 км: у ЗСУ з'явилися автоматизовані турелі (відео)

Бійці 5 штурмової бригади ЗСУ почали працювати на автоматичних турелях, які дозволяють вести вогонь із укриття на відстані 2,5 кілометри.

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Про це повідомили у пресслужбі 5 ОШБр ЗСУ.

"Автоматизовані турелі встановлюються на кулемет, з яких віддалено можна вести вогонь із укриття. Оператор може перебувати в укритті на достатньо великій відстані 1,5 — 2,5 кілометри і вести вогонь з укриття", — розповідають бійці 5 штурмової бригади.

Вони кажуть, що спочатку були штурмовиками, але прагнули розвиватися. Почали з того, що перетворили кулемет "Браунінг" в снайперський кулемет і змогли влучати з нього в ростову мішень на відстані 1,5 кілометри. Далі їх відправили на навчання на роботі на роботах-кулеметах, яке вони успішно закінчили.

Бійці кажуть, що перевага роботи роботів у тому, що оператори перебувають у безпечній зоні і завдають удари там, де ніхто не очікує.

"Вони (ЗС РФ — ред.) там в шоці, вони думають, що звідкись під навісом працювала БМП. А ми тим часом своїм роботом відпрацювали і тихесенько поїхали, і вони так і не зрозуміли, що по них відпрацювало", — розповідає один із операторів робота-кулемета.

Як говорять оператори, для такого робота загрози такі самі, як і для будь-якого бійця — його може вполювати скид, FPV-дрон, або він може наїхати на міну, а працювати поруч з піхотою роботи зможуть лише тоді, коли їх буде в достатній кількості. А поки в них серед переваг над дронами те, що роботи-кулемети не падають.

Нагадаємо, що раніше Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва. Робот оснащений кулеметом великого калібру. Він може виконувати широкий спектр завдань.