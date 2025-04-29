"Логістика пішла тріщинами": ЗСУ розбомбили ворожу переправу і техніку під Сватовим (відео)

Сили оборони України завдали удару по ворожій логістиці в районі Сватового в Луганській області. Через це окупанти втратили можливість переправлятися через річку Жеребець та техніку.

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Про це повідомив 412 окремий полк Безпілотних систем Nemesis.

"В районі Сватового, що на межі Харківської та Луганської областей, бійці 412 полку Nemesis знищили ворожу переправу через річку Жеребець. А на додачу підпалили БМП, важкі вантажівки та іншу техніку окупантів", — йдеться в повідомленні.

Російські вояки активно використовують цю ділянку, як вузловий центр для перекидання своїх сил на Харківський напрямок. Також завдяки такій логістиці вони намагаються форсувати річку Оскіл, щоб просунутися далі на Харківщині.

"Але їхня логістика знову пішла тріщинами. Посилення ворога на Куп’янському напрямку зірване", — зазначили в підрозділі Nemesis.

Нагадаємо, що українські десантники стали свідками, як російський окупант проспав штурм, перебуваючи під хмільком, за що отримав прикладом від командира. Зрештою обоє проґавили український дрон і відвоювали своє в Україні.

28 квітня повідомлялося, що бійці 5 штурмової бригади ЗСУ почали працювати на автоматичних турелях, які дають змогу вести вогонь із укриття на відстані 2,5 кілометри. Бійці кажуть, що перевага роботи роботів у тому, що оператори перебувають у безпечній зоні і завдають удари там, де ніхто не очікує.