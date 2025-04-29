Перебував у глибокій стратегічній медитації: ЗСУ показали, як нетверезий окупант провалив штурм (відео)
Українські десантники під час штурму на одній з ділянок фронту стали невільними свідками російського "бойового злагодження". Командир ворожого підрозділу за допомогою прикладу автомата намагався напоумити підлеглого через те, що той, вживши алкоголь, "промедитував" штурм.
Про цей випадок розповіли в Десантно-штурмових військах ЗСУ.
Так, десантники ЗСУ розпочали штурмові дії на позиції ЗС РФ, а тим часом оператори БПЛА стали свідками справжньої "російської тактики". Один з окупантів до початку бою вжив алкоголь через що розслабився і втратив пильність на ввіреній йому ділянці.
"Один із окупантів, перебуваючи в глибокій стратегічній медитації (попросту — п’яний сон), провалив завдання спостереження за нашими підрозділами. Його командир вирішив провести миттєве "бойове злагодження" за допомогою ніг і прикладу автомата", — йдеться в повідомленні.
На оприлюднених кадрах видно, як командир буцає ногами і б'є прикладом лежачого солдата, намагаючись його "оживити". Вони обоє відволіклися на "виховну роботу" і вирішення внутрішніх питань, чим скористалися українські захисники і припинили цей конфлікт влучним скидом з дрона.
"Мораль історії: алкоголь і війна — погані союзники, особливо коли поруч кружляє український дрон", — підсумували подію в ДШВ ЗСУ.
Нагадаємо, що 28 квітня повідомлялося, що на Донеччині на Лиманському напрямку росіяни почали частіше застосовувати "антидронові плащі", через що вони стали вільніше почуватися і спокійно розгулювати українськими степами.
Також повідомлялося, що оператори дронів ЗСУ та ДПСУ відбили з полону окупантів трьох українських бійців.