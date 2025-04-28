Оператори дронів ЗСУ та ДПСУ відбили з полону окупантів трьох українських бійців (відео)

На одній з ділянок фронту росіяни взяли в полон трьох бійців Сил оборони України. Їм на допомогу прийшли оператори дронів Державної прикордонної служби України і 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Їм разом далося відбити полонених у ворога.

Related video

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Прикордонники-оператори розвідувальних дронів виявили групу російських окупантів, які взяли в полон трьох українських воїнів. На оприлюднених кадрах видно, як 5 росіян ведуть трьох полонених українських захисників, а по них влучно відпрацьовують українські дрони.

На підкріплення оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Разом українські захисники відбили у окупантів побратимів.

"Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених. Далі за допомогою безпілотників наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 квітня повідомлялося, що на території Росії двоє українських десантників потрапили у полон до ЗС РФ, і ті мали їх розстріляти. Втім, українцям вдалося переконати росіян здатися в полон до ЗСУ.

Також повідомлялося, що українських захисників, які повертаються з полону, спецслужби перевіряють на поліграфі, щоб виявити, чи не завербувала їх Росія. А українська модифікація методики виявлення прихованої інформації дозволяє навіть з'ясувати мотив укриття факту вербовки, якщо вона була.