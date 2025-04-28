Операторы дронов ВСУ и ГПСУ отбили из плена оккупантов трех украинских бойцов (видео)

На одном из участков фронта россияне взяли в плен трех бойцов Сил обороны Украины. Им на помощь пришли операторы дронов Государственной пограничной службы Украины и 1-й отдельной танковой Северской бригады. Им вместе далось отбить пленных у врага.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники-операторы разведывательных дронов обнаружили группу российских оккупантов, которые взяли в плен трех украинских воинов. На обнародованных кадрах видно, как 5 россиян ведут трех пленных украинских защитников, а по ним метко отрабатывают украинские дроны.

На подкрепление оперативно прибыли экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады. Вместе украинские защитники отбили у оккупантов побратимов.

"Слаженные действия и ювелирные сбросы украинских дронов заставили врага убежать и оставить пленных. Далее с помощью беспилотников наших бойцов удалось вывести к безопасным позициям", — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 апреля сообщалось, что на территории России двое украинских десантников попали в плен к ВС РФ, и те должны были их расстрелять. Впрочем, украинцам удалось убедить россиян сдаться в плен к ВСУ.

Также сообщалось, что украинских защитников, которые возвращаются из плена, спецслужбы проверяют на полиграфе, чтобы выявить, не завербовала ли их Россия. А украинская модификация методики выявления скрытой информации позволяет даже выяснить мотив сокрытия факта вербовки, если она была.