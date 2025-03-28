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Военный Фокус Российско-украинская война

"Есть государственные интересы": полиграфолог рассказала, как проверяют бойцов ВСУ, освобожденных из плена

война в Украине, обмен пленными, полиграфолог, проверка на полиграфе, проверка на полиграфе
Освобожденный из плена РФ 19 марта 2025 года украинский защитник

Украинских защитников, которые возвращаются из плена, спецслужбы проверяют на полиграфе, чтобы выявить, не завербовала ли их Россия. А украинская модификация методики выявления скрытой информации позволяет даже выяснить мотив сокрытия факта вербовки, если она была.

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Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов Татьяна Морозова.

По ее словам, тестирование вызвано прежде всего государственными интересами, чтобы избежать дальнейших угроз.

"Тестируют. И люди должны понимать, что на это не надо обижаться. Есть государственные интересы, есть потребности, продиктованные необходимостью обеспечения национальной безопасности и боеспособности. Человек в плену не принадлежит себе, он живет на грани и под давлением, шантажом, желая выжить, может пойти на те шаги, на которые бы не пошел в обычных условиях", — говорит эксперт.

Она отмечает, что под давлением человек мог дать согласие на сотрудничество с врагом, и бывают такие случаи, когда сами бойцы об этом рассказывают, что в дальнейшем влечет за собой дальнейшие проверки, но есть и те, которые об этом молчат.

"Кто-то промолчит, потому что не хочет тех углубленных проверок, не хочет быть под подозрением, или боится за свою жизнь и жизнь близких. Ведь понятно, что ему в плену угрожали последствиями за саморазоблачение: никому не интересно потерять агента, на которого все есть, даже подписано соглашение о сотрудничестве. Исследование с использованием полиграфа помогает выявить и тех, и других", — говорит Татьяна Морозова.

Она подчеркнула, что украинская модификация методики выявления скрытой информации позволяет даже выяснить мотив сокрытия факта вербовки, если она имела место быть, и то, все ли рассказал человек.

Напомним, что 19 марта, состоялся один из крупнейших обменов пленными между Российской Федерацией и Украиной. Он был проведен в формате 175 на 175.

Также в тот день в Украину "как жест доброй воли" РФ вернулись 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.