"Есть государственные интересы": полиграфолог рассказала, как проверяют бойцов ВСУ, освобожденных из плена

Украинских защитников, которые возвращаются из плена, спецслужбы проверяют на полиграфе, чтобы выявить, не завербовала ли их Россия. А украинская модификация методики выявления скрытой информации позволяет даже выяснить мотив сокрытия факта вербовки, если она была.

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Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов Татьяна Морозова.

По ее словам, тестирование вызвано прежде всего государственными интересами, чтобы избежать дальнейших угроз.

"Тестируют. И люди должны понимать, что на это не надо обижаться. Есть государственные интересы, есть потребности, продиктованные необходимостью обеспечения национальной безопасности и боеспособности. Человек в плену не принадлежит себе, он живет на грани и под давлением, шантажом, желая выжить, может пойти на те шаги, на которые бы не пошел в обычных условиях", — говорит эксперт.

Она отмечает, что под давлением человек мог дать согласие на сотрудничество с врагом, и бывают такие случаи, когда сами бойцы об этом рассказывают, что в дальнейшем влечет за собой дальнейшие проверки, но есть и те, которые об этом молчат.

"Кто-то промолчит, потому что не хочет тех углубленных проверок, не хочет быть под подозрением, или боится за свою жизнь и жизнь близких. Ведь понятно, что ему в плену угрожали последствиями за саморазоблачение: никому не интересно потерять агента, на которого все есть, даже подписано соглашение о сотрудничестве. Исследование с использованием полиграфа помогает выявить и тех, и других", — говорит Татьяна Морозова.

Она подчеркнула, что украинская модификация методики выявления скрытой информации позволяет даже выяснить мотив сокрытия факта вербовки, если она имела место быть, и то, все ли рассказал человек.

Напомним, что 19 марта, состоялся один из крупнейших обменов пленными между Российской Федерацией и Украиной. Он был проведен в формате 175 на 175.

Также в тот день в Украину "как жест доброй воли" РФ вернулись 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.