Один из крупнейших: Украина и РФ провели обмен пленными, — Зеленский (фото, видео)

Среди возвращенных домой — бойцы "Азова", защитники Мариуполя, Луганщины, Харьковщины и участники операции на Курщине.

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В среду, 19 марта, состоялся обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Обмен проведен в формате 175 на 175. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов", — рассказал глава государства.

Он отметил, что среди возвращенных украинских граждан — тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

По словам Владимира Зеленского, это один из крупнейших обменов. Украина смогла вернуть солдат, сержантов и офицеров, которые боролись в рядах Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Национальной гвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Они защищали страну на разных направлениях — в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.

Президент поблагодарил за работу команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами.

"И мы благодарны всем нашим партнерам, особенно Объединенным Арабским Эмиратам, за то, что сегодняшний обмен стал возможным", — добавил он.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что трое из освобожденных находились под так называемым "следствием". Это можно считать дополнительными пытками как для украинских военнослужащих, так и для их родных и близких.

"Домой и к своим собратьям возвращаются воины ВСУ (таких 149 и 4 из ТрО), ВМС (11), Нацгвардейцы (8, в том числе трое из "Азова"), трое пограничников. Военнослужащие обороняли город Мариуполь — 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" — 18), Донецкую область — 74, Луганскую — 39, Харьковскую область — 8, Херсонскую — 5, по двое — Николаевскую, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях на Курщине", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что среди спасенных — 166 рядовых и сержантов и девять офицеров. Также возвращены 22 тяжелораненых воина: 21 представителя ВСУ и одного пограничника. Они имеют проблемы со здоровьем и травмы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что среди возвращенных из российского плена 11 бойцов системы Министерства внутренних дел: 7 гвардейцев и 4 пограничников. Они обороняли Мариуполь — "Азовсталь" и завод имени Ильича, а также населенные пункты Донецкой и Харьковской областей.

Глава ведомства рассказал, что среди возвращенных сегодня военнослужащих есть тяжелораненые. Они будут нуждаться в длительном лечении и восстановлении.

Напомним, что 18 марта в Кремле сообщили, что Путин и Трамп договорились об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 175 на 175. В тот же день Владимир Зеленский опроверг эти заявления, отметив, что договоренность об обмене была согласована гораздо раньше.

Об обмене военнопленными сообщали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что "посреднические усилия гуманитарного характера" для обмена предоставили Объединенные Арабские Эмираты.