Один із найбільших: Україна та РФ провели обмін полоненими, — Зеленський (фото, відео)

Серед повернених додому — бійці "Азову", захисники Маріуполя, Луганщини, Харківщини та учасники операції на Курщині.

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В середу, 19 березня, відбувся обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Обмін проведено у форматі 175 на 175. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський.

"Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами", — розповів глава держави.

Він зазначив, що серед повернутих українських громадян — важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

За словами Володимира Зеленського, це один із найбільших обмінів. Україна змогла повернути солдатів, сержантів та офіцерів, які боролись в лавах Збройних Сил, Військово-морських сил, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Вони захищали країну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

Президент подякував за роботу команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами.

"І ми вдячні всім нашим партнерам, особливо Об'єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим", — додав він.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) наголосили, що троє зі звільнених перебували під так званим "слідством". Це можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких.

"Додому та до своїх побратимів повертаються воїни ЗСУ (таких 149 та 4 з ТрО), ВМС (11), Нацгвардійці (8, зокрема троє з "Азова"), троє прикордонників. Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці "Азовсталі" – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині", — зазначили у відомстві.

Там додали, що серед врятованих — 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів. Також повернуто 22 важкопоранених воїна: 21 представника ЗСУ та одного прикордонника. Вони мають проблеми зі здоров'ям та травми.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що серед повернутих з російського полону 11 бійців системи Міністерства внутрішніх справ: 7 гвардійців та 4 прикордонників. Вони обороняли Маріуполь — "Азовсталь" та завод імені Ілліча, а також населені пункти Донецької та Харківської областей.

Глава відомства розповів, що серед повернутих сьогодні військовослужбовців є важкопоранені. Вони потребуватимуть тривалого лікування та відновлення.

Нагадаємо, що 18 березня у Кремлі повідомили, що Путін і Трамп домовилися про обмін полоненими між Росією та Україною за формулою 175 на 175. Того ж дня Володимир Зеленський спростував ці заяви, зазначивши, що домовленість про обмін була узгоджена набагато раніше.

Про обмін військовополоненими повідомляли в Міністерстві оборони РФ. Там наголосили, що "посередницькі зусилля гуманітарного характеру" для обміну надали Об'єднані Арабські Емірати.