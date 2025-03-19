Міноборони РФ повідомляє про обмін полоненими з Україною за формулою 175 на 197

Раніше цей обмін анонсував президент України Володимир Зеленський.

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19 березня відбувся обмін полоненими між РФ та Україною. Обмін проведено у форматі 175 на 175. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

"19 березня в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 175 російських військовослужбовців. Натомість передано 175 військовополонених ЗСУ, а також як жест доброї волі 22 важкопоранених військовополонених, які потребують термінової медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

В Міністерстві повідомили, що на цей час російські військовослужбовці, яких обміняли, перебувають на території Білорусі, де їм надається "психологічна допомога".

Зазначається, що "посередницькі зусилля гуманітарного характеру" для обміну надали Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що 18 березня у Кремлі повідомили, що Путін і Трамп домовилися про обмін полоненими між Росією та Україною за формулою 175 на 175. Того ж дня президент України Володимир Зеленський спростував ці заяви. Він проінформував, що домовленість про обмін була узгоджена набагато раніше.