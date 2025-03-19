Минобороны РФ сообщает об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 197

Ранее этот обмен анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

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19 марта состоялся обмен пленными между РФ и Украиной. Обмен проведен в формате 175 на 175. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"19 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 175 российских военнослужащих. Взамен передано 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

В Министерстве сообщили, что в настоящее время российские военнослужащие, которых обменяли, находятся на территории Беларуси, где им оказывается "психологическая помощь".

Отмечается, что "посреднические усилия гуманитарного характера" для обмена предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что 18 марта в Кремле сообщили, что Путин и Трамп договорились об обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 175 на 175. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг эти заявления. Он проинформировал, что договоренность об обмене была согласована гораздо раньше.