Два десантника ВСУ попали в плен к ВС РФ, а потом сами пленили россиян: подробности

Украинские десантники на территории России пленили двух военнослужащих ВС РФ, к которым до того сами попали в плен. Россияне получили приказ расстрелять украинцев.

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Эту историю рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, двое украинских десантников на территории России во время массированного российского штурма попали в плен к двум вражеским штурмовикам, которые внезапно запрыгнули на их позиции.

Следующие несколько дней четверо военнослужащих провели в укрытии вместе, из-за постоянного кружения дронов и работы минометов. Российские штурмовики доложили своему командованию о пленных и получили приказ их расстрелять, но не смогли этого сделать.

Они решили вывести украинских бойцов в плен, но как только они начали движение в сторону россиян, те открыли по ним огонь, поскольку восприняли это за отступление во время штурмовых действий.

Тогда все четверо вернулись в укрытие. Командиры ВС РФ требовали наступление, и все вражеское подразделение было уничтожено, кроме тех двух россиян, которые сидели в укрытии с украинцами.

Тогда пленные десантники ВСУ предложили российским военнослужащим сдаться в плен, убедив, что украинские командиры не расстреливают ни своих, ни пленных. Россияне согласились. Они вернули оружие и радиостанции украинским бойцам, и те связались с украинским командованием, и в удобный момент вывели вражеских штурмовиков к тыловой позиции.

"Поскольку российские штурмовики вели себя честно, не убили наших бойцов, и поскольку они ничего не нарушали по украинским законам, сдались на территории РФ, и предоставили ценную информацию, то к россиянам наши отнеслись с уважением. Их даже не связывали. А два украинских героя-десантника, которые так неожиданно взяли двух российских пленных, вернулись на свою позицию и продолжили выполнение боевой задачи", — написал Бутусов.

Напомним, что на Харьковщине бойцы 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины пленили российского оккупанта. Вместо смерти, он получил жизнь и шоколадку.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении в Донецкой области украинские защитники взяли в плен 9 россиян. Они сперва призвали их сдаться, но когда те отказались, зашли к ним в тыл и заминировали здание, где они прятались.