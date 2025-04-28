Два десантники ЗСУ потрапили в полон до ЗС РФ, а потім самі полонили росіян: подробиці

Українські десантники на території Росії полонили двох військовослужбовців ЗС РФ, до яких до того самі потрапили в полон. Росіяни отримали наказ розстріляти українців.

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Цю історію розповів український журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, двоє українських десантників на території Росії під час масованого російського штурму потрапили у полон до двох ворожих штурмовиків, які раптово застрибнули на їхні позиції.

Наступні кілька днів четверо військовослужбовців провели в укритті разом, через постійні кружляння дронів та роботу мінометів. Російські штурмовики доповіли своєму командуванню про полонених і отримали наказ їх розстріляти, але не змогли цього зробити.

Вони вирішили вивести українських бійців у полон, але як тільки вони почали рух в бік росіян, ті відкрили по них вогонь, оскільки сприйняли це за відступ під час штурмових дій.

Тоді усі четверо повернулись в укриття. Командири ЗС РФ вимагали наступ, і весь ворожий підрозділ було знищено, крім тих двох росіян, які сиділи в укритті з українцями.

Тоді полонені десантники ЗСУ запропонували російським військовослужбовцям здатися в полон, переконавши, що українські командири не розстрілюють ані своїх, ані полонених. Росіяни погодилися. Вони повернули зброю та радіостанції українським бійцям, і ті зв'язались з українським командуванням, і у зручний момент вивели ворожих штурмовиків до тилової позиції.

"Оскільки російські штурмовики вели себе чесно, не вбили наших бійців, і оскільки вони нічого не порушували за українськими законами, здались на території РФ, і надали цінну інформацію, то до росіян наші поставились з повагою. Іх навіть не зв'язували. А два українських героя-десантника, які отак несподівано взяли двох російських полонених, повернулись на свою позицію та продовжили виконання бойового завдання", — написав Бутусов.

Нагадаємо, що на Харківщині бійці 3-ї штурмової бригади Збройних сил України полонили російського окупанта. Замість смерті, він отримав життя і шоколадку.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку на Донеччині українські захисники взяли в полон 9 росіян. Вони спершу закликали їх здатися, але коли ті відмовилися, зайшли до них в тил і замінували будівлю, де вони ховалися.