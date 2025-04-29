Находился в глубокой стратегической медитации: ВСУ показали, как нетрезвый оккупант провалил штурм (видео)

Украинские десантники во время штурма на одном из участков фронта стали невольными свидетелями российского "боевого слаживания". Командир вражеского подразделения с помощью приклада автомата пытался образумить подчиненного из-за того, что тот, употребив алкоголь, "промедитировал" штурм.

Related video

Об этом случае рассказали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Так, десантники ВСУ начали штурмовые действия на позиции ВС РФ, а тем временем операторы БПЛА стали свидетелями настоящей "российской тактики". Один из оккупантов до начала боя употребил алкоголь из-за чего расслабился и потерял бдительность на вверенном ему участке.

"Один из оккупантов, находясь в глубокой стратегической медитации (попросту — пьяный сон), провалил задачу наблюдения за нашими подразделениями. Его командир решил провести мгновенное "боевое слаживание" с помощью ног и приклада автомата", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как командир пинает ногами и бьет прикладом лежащего солдата, пытаясь его "оживить". Они оба отвлеклись на "воспитательную работу" и решение внутренних вопросов, чем воспользовались украинские защитники и прекратили этот конфликт точным сбросом с дрона.

"Мораль истории: алкоголь и война — плохие союзники, особенно когда рядом кружит украинский дрон", — подытожили событие в ДШВ ВСУ.

Напомним, что 28 апреля сообщалось, что в Донецкой области на Лиманском направлении россияне стали чаще применять "антидронные плащи", из-за чего они стали свободнее чувствовать себя и спокойно разгуливать по украинским степям.

Также сообщалось, что операторы дронов ВСУ и ГПСУ отбили из плена оккупантов трех украинских бойцов.