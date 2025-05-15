Перемовини про мир у Стамбулі: чи зможуть домовитися делегації без Зеленського та Путіна

Анонсована на ранок-обід 15 травня зустріч у Стамбулі української та російської делегацій не відбулася, проте представники Києва та Москви перебувають у Туреччині і перемовини можуть розпочатися будь-якої миті. Отож, чи реалістично в рамках прямого контакту України та РФ досягти режиму 30-денного припинення вогню, а відтак відкрити шлях до широкого мирного врегулювання, з’ясовував Фокус.

Related video

В ніч на четвер, 15 травня Володимир Путін, фактично відкинувши пропозицію Володимира Зеленського про зустріч на найвищому - президентському рівні у Стамбулі, затвердив склад делегації на переговори з Україною у Туреччині, главою якої став його помічник Володимир Мединський.

Хто увійшов до складу російської делегації у Стамбулі

Мединський вже очолював російську делегацію на зустрічах між Києвом та Москвою у 2022 році. Тоді, нагадаємо, відбулося два перемовні раунди (28 лютого та 3 березня) після безрезультатного завершення яких Мединський заявив, що українська сторона «на щастя, не отримала тих результатів, на які розраховувала».

Окрім Мединського до складу російської делегації увійшов заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, який вважається дипломатичним яструбом і в росМЗС курує напрямок взаємовідносин з країнами СНД. Між тим, за неофіційною інформацією він відповідає за інформаційно-культурну «інтеграцію» окупованих РФ українських територій в російський просвітницький простір.

Ще одним членом рос делегації у Стамбулі став заступник міністра оборони РФ, генерал Олександр Фомін, який у МО РФ курує міжнародне військове співробітництво та контракти на постачання зброї. У 2022 році Фомін також входив до складу російської делегації, яка вела перемовини з Україною. Саме він понад три роки тому заявляв, що Росія у якості «жесту доброї волі» відступає з Чернігівської та Київської областей.

Членом офіційної делегації РФ став також начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков, якого росЗМІ називають куратором найсекретніших завдань Путіна, зокрема за межами РФ.

Як і чому Київ відреагував на стамбульську тактику Кремля

Попри відмову Путіна взяти безпосередню участь в мирних перемовинах у Туреччині, до Анкари таки прибув український президент, який спочатку назвав делегацію РФ «бутафорською», але після кількагодинних переговорів з президентом Туреччини увімкнув представникам України зелене світло для перемовин з росіянами. Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим відправиться з Анкари до Стамбула, щоб зустрітися з російською стороною. Поряд з тим глава держави наголосив, що склад російської делегації у Стамбулі свідчить про «несерйозне ставлення» Кремля до переговорів, «оскільки там немає нікого, хто насправді ухвалює рішення в РФ».

Зеленський вирішив відправити делегацію для перемовин з РФ попри відсутність Путіна Фото: Офис президента

«Тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа, високого рівня делегації Туреччини і президента Ердогана - і все ж таки бажання спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації і припинення вогню - я вирішив відправити у Стамбул нашу делегацію. Щодо адженди, мандат номер один у них буде припинення вогню», - акцентував Зеленський. Висловивши сумнів в продуктивних результатах переговорів, президент зізнався у сподіваннях, що росіяни «продемонструють хоч щось».

Які обставини диктуватимуть тактику Путіна на мирних перемовинах у Стамбулі

Путін в рамках стамбульських перемовин дійсно може піти на припинення вогню, зауважує у розмові з Фокусом політолог Олег Постернак. Однак, додає експерт, проблема полягає в тому, що, погоджуючись на припинення вогню, РФ може «спокійно» продовжувати локальні сутички, штурми та ракетно-дронові обстріли українських міст і сіл.

«Путін може піднести Трампу подарунок у вигляді згоди на 30-денне припинення вогню, надавши таким чином можливість зняти жирні піар-вершки, втім навряд чи він дотримуватиметься цього де-факто. Однак зараз навіть цього Путін не робить – він продає не припинення вогню, а лише згоду на переговорні контакти, вимагаючи натомість жирні поступки з боку України. Іншими словами Путін хоче, щоб українська делегація у Стамбулі погодила і прийняла параметри майбутньої угоди, тобто, зафіксувала своє бажання не відвойовувати окуповані території, відмовилася від вступу до НАТО, тощо. Для України така схема є апріорі неприйнятною, але Путін вперто пробиває її через свій дикий максималізм, який, відверто кажучи, просто вражає своє безкомпромісністю, непоступливістю і агресивною налаштованістю», - наголошує політолог.

На переконання Олега Постернака, сам факт призначення Мединського на посаду очільника російської делегації для перемовин у Стамбулі є «відверто промовистим моментом, який вказує на те, що росіяни виламуватимуть руки українцям по максимуму».

При цьому експерт звертає особливу увагу на сигнали для РФ від Бразилії та Китаю щодо необхідності припинення вогню. «Бразильсько-китайські дзвіночки не дають простору Путіну, який дозволяв би нахабно та відверто уникати мирних перемовин. Але найбільше Путін плазує перед Трампом, намагаючись продемонструвати, що, мовляв, Росія не являється єдиною перешкодою, хоча насправді на усі 101% саме так воно і є. В той же час Україна, яка постійно демонструє готовність до компромісів, змушена поводитися максимально обережно, щоб знову ж таки в очах Трампа Зеленський не виглядав людиною, що розвалює усю його мирно-посередницьку конструкцію. Ну, а Путін поки що випробовує нервову систему Трампа і поки що випробовує досить вдало. Тепер варто дочекатися реакції Трампа після того, як відбудеться врешті зустріч української та російської делегацій, якщо вона взагалі відбудеться», - підсумував Олег Постернак, додавши, що саме від цього залежатиме подальша тактика Москви.

Чи дійсно стамбульський процес приречений на швидке фіаско

В той же час політолог Олег Саакян у розмові з Фокусом акцентував: «На моє переконання, Стамбул 2.0 є безпросвітним болотом, яке Україна, на жаль, в силу великої кількості різнопланових причин, змушена проходити, демонструючи свою реальну прихильність щодо завершення російсько-української війни. Цей наш «болотяний маршрут» важливий з тієї точки зору, щоб вкотре показувати усьому цивілізованому світу не конструктивність Росії. І хоча насправді це вже виглядає карикатурно, що Україні знову і знову доводиться підсвічувати цілком очевидне, але неготовність Трампа сваритися з Путіним змушує нас дотримуватися саме до такої дипломатичної лінії».

Трамп не хоче сваритися з Путіним, вважають експерти Фото: Council on Foreign Relations

Експерт не бачить перспектив ані завершення російсько-української війни в рамках нового стамбульського формату, ані навіть припинення вогню на 30 днів: «Ключова проблема, якщо не сказати біда, полягає в неготовності президента США жорстко діяти стосовно Росії, яка хитро залишає бодай якесь вікно для трампівських ілюзій. Тому Путін буде й надалі жонглювати очільником Білого дому, максимально лавіруючи, але при цьому не йтиме не реальні поступки».

Олег Саакян прогнозує, що Путін в рамках стамбульських перемовин «нарізатиме салямі тонкими скибочками», приправляючи процес раніше апробованими «спеціями» Мінських перемовин. «У Туреччині ми зараз бачимо старі трюки Мінська-1, Мінська-2. Тобто, абсолютно нічого нового, крім того, що ситуація повторюється в умовах Трампа, який неготовий діяти жорстко відносно РФ з одного боку і Європи, яка хоче і готова, але не бажає при цьому бити горщики з Трампом - з іншого. Таке ось замкнене коло».

Відповідаючи на уточнююче запитання Фокусу про те, коли та за яких обставин це замкнене коло може бути розірвано, Олег Саакян зауважив наступне: «Я думаю, що достатньо скоро ми станемо свідками повного фіаско так званого мирного процесу, який зусиллями Трампа триває вже понад півроку і вже зіграв деструктивну для України роль, дозволивши РФ накопичити сили та ресурси для літньо-осінньої наступальної кампанії. Наразі Кремль тягнутиме перемовну гуму стільки, скільки у нього буде виходити, але з розумінням того, що лік іде буквально на тижні. Тобто, стамбульський процес і все що з ним пов’язано завершиться не через місяці, а саме через тижні. Але хай там як, цей стамбульський процес вже забезпечив для України підтримку Європи, яка, знаходячись між Путіним і Трампом, остаточно усвідомила, що знаходиться в одному човні з Україною і, не бажаючи тонути, буде більш рішучою у підтримці нашої з вами держави, ніж була усі ці роки повномасштабної війни».

З іншого боку, додав політолог, ліміт «пряників для Путіна» у Трампа вже вичерпується, а відтак невдовзі ми можемо стати свідками посилення підтримки України з боку офіційного Вашингтону. «Навіть ця посилена підтримка буде обмежена і надаватиметься не в тому об’ємі, в якому ми хотіли б, але це також стане певним вітром змін, корисним для України», - резюмував Олег Саакян.

Тим часом очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що його переговорна група володіє усіма необхідними компетенціями і повноваженнями і налаштована на «пошук можливих розв’язок і точок дотику для встановлення довгострокового миру», однак перед цим необхідно усунути базові «першопричини конфлікту».