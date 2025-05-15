ЗС РФ вдарили по Україні дронами "Шахед": БПЛА літали в небі до ранку, де були вибухи

Російські війська запустили по Україні вночі 15 травня ударні дрони "Шахед" з різних напрямків. Вибухи прогриміли на Заході країни.

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Перші безпілотники залетіли в повітряний простір України близько опівночі з Курської області на північ Сумської області та з окупованої Луганської області в Харківську, повідомили Повітряні сили України.

Судячи з траєкторії польотів, БПЛА із Сумської області перелетіли в Чернігівську і далі на південний захід.

БПЛА із Сумської області прямували в Чернігівську та на захід

О 1:45 командування заявило про рух групи "Шахедів" із півночі та сходу в напрямку Києва. До цього часу, за даними моніторингових каналів, над Україною летіло до 30 дронів-камікадзе.

"Шахеди" рухалися з півночі та сходу на Київ

Атака російської армії тривала кілька годин. Ближче до 7:00 ранку "Шахеди" помітили у Волинській області курсом на північ і в Житомирській області курсом на північний захід.

У Київській області сили протиповітряної оборони (ППО) збивали ворожі дрони з 2:15.

Приблизно о 5:29 в Івано-Франківській області чули вибухи. Мер міста Руслан Марцінків розповідав про роботу підрозділів ППО.

У Луцьку також було голосно, мер міста Ігор Поліщук заявив про підльоти дронів і подальші вибухи.

Нагадаємо, ЗС РФ атакували Україну "Шахедами" вночі 14 травня. Серія вибухів пролунала в Кропивницькому, у Рівненській області двоє людей дістали поранення через прильоти.

Фокус уже писав, що Чехія передала Україні дрони сімейства MTS, якими керують не оператори, а спеціальний ШІ. Ударні БПЛА встигли добре показати себе в боях.