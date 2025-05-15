ЗС РФ вдарили по Україні дронами "Шахед": БПЛА літали в небі до ранку, де були вибухи
Російські війська запустили по Україні вночі 15 травня ударні дрони "Шахед" з різних напрямків. Вибухи прогриміли на Заході країни.
Перші безпілотники залетіли в повітряний простір України близько опівночі з Курської області на північ Сумської області та з окупованої Луганської області в Харківську, повідомили Повітряні сили України.
Судячи з траєкторії польотів, БПЛА із Сумської області перелетіли в Чернігівську і далі на південний захід.
О 1:45 командування заявило про рух групи "Шахедів" із півночі та сходу в напрямку Києва. До цього часу, за даними моніторингових каналів, над Україною летіло до 30 дронів-камікадзе.
Атака російської армії тривала кілька годин. Ближче до 7:00 ранку "Шахеди" помітили у Волинській області курсом на північ і в Житомирській області курсом на північний захід.
У Київській області сили протиповітряної оборони (ППО) збивали ворожі дрони з 2:15.
Приблизно о 5:29 в Івано-Франківській області чули вибухи. Мер міста Руслан Марцінків розповідав про роботу підрозділів ППО.
У Луцьку також було голосно, мер міста Ігор Поліщук заявив про підльоти дронів і подальші вибухи.
Нагадаємо, ЗС РФ атакували Україну "Шахедами" вночі 14 травня. Серія вибухів пролунала в Кропивницькому, у Рівненській області двоє людей дістали поранення через прильоти.
Фокус уже писав, що Чехія передала Україні дрони сімейства MTS, якими керують не оператори, а спеціальний ШІ. Ударні БПЛА встигли добре показати себе в боях.