ВС РФ ударили по Украине дронами "Шахед": БПЛА летали в небе до утра, где были взрывы

Российские войска запустили по Украине ночью 15 мая ударные дроны "Шахед" с разных направлений. Взрывы прогремели на Западе страны.

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Первые беспилотники залетели в воздушное пространство Украины около полуночи из Курской области на север Сумской области и из оккупированной Луганской области в Харьковскую, сообщили Воздушные силы Украины.

Судя по траектории полетов, БПЛА из Сумской области перелетели в Черниговскую и далее на юго-запад.

БПЛА из Сумской области направлялись в Черниговскую и на запад

В 1:45 командование заявило о движении группы "Шахедов" с севера и востока в направлении Киева. К этому времени, по данным мониторинговых каналов, над Украиной летело до 30 дронов-камикадзе.

"Шахеды" двигались с севера и востока на Киев

Атака российской армии продолжалась несколько часов. Ближе к 7:00 утра "Шахеды" заметили в Волынской области курсом на север и в Житомирской области курсом на северо-запад.

В Киевской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивали вражеские дроны с 2:15.

Примерно в 5:29 в Ивано-Франковской области слышали взрывы. Мэр города Руслан Марцинкив рассказывал о работе подразделений ПВО.

В Луцке также было громко, мэр города Игорь Полищук заявил о подлетах дронов и последующих взрывах.

Напомним, ВС РФ атаковали Украину "Шахедами" ночью 14 мая. Серия взрывов раздалась в Кропивницком, в Ровенской области два человека получили ранения из-за прилетов.

Фокус уже писал, что Чехия передала Украине дроны семейства MTS, которыми управляют не операторы, а специальный ИИ. Ударные БПЛА успели хорошо показать себя в боях.