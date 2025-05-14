ВС РФ атаковали Украину "Шахедами": где были взрывы и откуда летели БПЛА

Армия РФ запустила по Украине ночью 14 мая ударные дроны "Шахед". Воздушную тревогу объявляли в ряде областей, в результате атаки прогремело много взрывов.

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Первые дроны залетели в воздушное пространство Черниговской, Сумской и Харьковской областей около 22:30, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Серия взрывов ночью 14 мая прогремела в Кропивницком. Первый взрыв раздался в 4:19, а в течение следующих 10 минут — еще 15.

Направление атак БПЛА к утру сместилось на запад

Ближе к 0:00 российские дроны-камикадзе подлетали к восточной части Киевской области южным/юго-западным курсом и из Сумской курсом на Полтавскую и Харьковскую области.

Ближе к утру вектор атаки сместился на запад: БПЛА заметили в Житомирской и Кировоградской, а также в северной части Тернопольской и западной части Хмельницкой областей с постоянной сменой курса.

Мониторинговые каналы отмечали, что по состоянию на 1:31 в небе Украины находились около 50 российских дронов. В Запорожской области работали системы ПВО, атака дронов началась около 2:00.

Тревожным было утро в Ровенской области: силы ПВО обезвредили над регионом четыре воздушных цели ВС РФ, сообщили в местной военной администрации.

Два человека получили ранения. Имеются незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах ущерба работают соответствующие службы.

Напомним, утром 12 мая оккупанты ударили дроном по служебному автомобилю энергетиков возле объекта под Сумами. Из-за взрыва один человек погиб, несколько получили ранения.

Фокус ранее писал, что ВСУ с помощью дронов создали зону поражения плотностью 25 км за линией фронта. Небольшие беспилотники использовались как замена артиллерийским боеприпасам.