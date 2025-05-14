ЗС РФ атакували Україну "Шахедами": де були вибухи і звідки летіли БПЛА

Армія РФ запустила по Україні вночі 14 травня ударні дрони "Шахед". Повітряну тривогу оголошували в низці областей, унаслідок атаки прогриміло багато вибухів.

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Перші дрони залетіли в повітряний простір Чернігівської, Сумської та Харківської областей близько 22:30, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Серія вибухів уночі 14 травня прогриміла в Кропивницькому. Перший вибух пролунав о 4:19, а протягом наступних 10 хвилин — ще 15.

Напрямок атак БПЛА до ранку змістився на захід

Ближче до 0:00 російські дрони-камікадзе підлітали до східної частини Київської області південним/південно-західним курсом і з Сумської курсом на Полтавську та Харківську області.

Ближче до ранку вектор атаки змістився на захід: БПЛА помітили в Житомирській і Кіровоградській, а також у північній частині Тернопільської та західній частині Хмельницької областей із постійною зміною курсу.

Моніторингові канали зазначали, що станом на 1:31 у небі України перебувало близько 50 російських дронів. У Запорізькій області працювали системи ППО, атака дронів почалася близько 2:00.

Тривожним був ранок у Рівненській області: сили ППО знешкодили над регіоном чотири повітряні цілі ЗС РФ, повідомили в місцевій військовій адміністрації.

Двоє людей дістали поранення. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збитків працюють відповідні служби.

Нагадаємо, вранці 12 травня окупанти вдарили дроном по службовому автомобілю енергетиків біля об'єкта під Сумами. Через вибух одна людина загинула, кілька дістали поранення.

Фокус раніше писав, що ЗСУ за допомогою дронів створили зону ураження щільністю 25 км за лінією фронту. Невеликі безпілотники використовувалися як заміна артилерійським боєприпасам.