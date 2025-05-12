ЗС РФ атакували дроном автомобіль енергетиків під Сумами: один загинув, багато поранених (фото)
Армія РФ вранці 12 травня атакувала дроном службовий автомобіль енергетиків біля міста Суми. Унаслідок вибуху є загиблий і поранені.
Про наслідки прильоту повідомив у Facebook голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Наслідки атаки росіян з'ясовуються. На місці події працюють рятувальники", — коротко пояснив він.
Сумська ОВА уточнила, що удару завдали по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури, що знаходився на околиці міста Суми. Унаслідок удару попередньо загинула 1 людина, троє поранених.
"Сумиобленерго" підтвердило інформацію про загиблого внаслідок атаки російським ударним БПЛА по автомобілю з працівниками. Сумська обласна прокуратура заявила про загибель 44-річного водія та ініціювала розслідування за фактом військових злочинів армії РФ.
У Сумській ОВА вранці 12 травня навели статистику обстрілів регіону. Війська Росії атакували 33 населені пункти у 12 територіальних громадах.
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Унаслідок обстрілів упродовж доби одна людина загинула та одна дістала травми.
Фокус раніше писав, що через удар по передмістю Сум 6 травня загинули шестирічний хлопчик, дівчина і чоловік. Ще вісім осіб дістали поранення.
Сумська ОВА спростувала окупацію сіл Журавка, Веселівка, Басівка та Новеньке в Сумській області. Війська РФ хочуть створити буферну зону на території регіону.