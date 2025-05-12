ЗС РФ атакували дроном автомобіль енергетиків під Сумами: один загинув, багато поранених (фото)

Армія РФ вранці 12 травня атакувала дроном службовий автомобіль енергетиків біля міста Суми. Унаслідок вибуху є загиблий і поранені.

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Про наслідки прильоту повідомив у Facebook голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Наслідки атаки росіян з'ясовуються. На місці події працюють рятувальники", — коротко пояснив він.

Удар завдали по автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури

Сумська ОВА уточнила, що удару завдали по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури, що знаходився на околиці міста Суми. Унаслідок удару попередньо загинула 1 людина, троє поранених.

"Сумиобленерго" підтвердило інформацію про загиблого внаслідок атаки російським ударним БПЛА по автомобілю з працівниками. Сумська обласна прокуратура заявила про загибель 44-річного водія та ініціювала розслідування за фактом військових злочинів армії РФ.

У Сумській ОВА вранці 12 травня навели статистику обстрілів регіону. Війська Росії атакували 33 населені пункти у 12 територіальних громадах.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Унаслідок обстрілів упродовж доби одна людина загинула та одна дістала травми.

Фокус раніше писав, що через удар по передмістю Сум 6 травня загинули шестирічний хлопчик, дівчина і чоловік. Ще вісім осіб дістали поранення.

Сумська ОВА спростувала окупацію сіл Журавка, Веселівка, Басівка та Новеньке в Сумській області. Війська РФ хочуть створити буферну зону на території регіону.