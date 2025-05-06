Троє загиблих, поранені п'ятеро дітей: у Сумах зросла кількість постраждалих від атаки росіян

Внаслідок російського удару по передмістю Сум 6 травня загинули шестирічний хлопчик, дівчина та чоловік. У лікарні лишаються восьмеро поранених, двоє з них у вкрай тяжкому стані.

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Про це повідомили у Сумській ОВА.

Наслідки обстрілу передмістя Сум

"Росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Мої щирі співчуття рідним загиблих", — написав Олег Григоров, начальник обласної військової адміністрації та зауважив що в лікарнях нині перебувають четверо поранених дорослих та четверо дітей: двоє у вкрай важкому стані.

У Нацполіції Сумської області повідомили про 11 поранених, серед яких п'ятеро дітей.

"Слідчо-оперативні групи поліції фіксують наслідки злочину, відкрито кримінальне провадження за фактом ст. 438 Кримінального Кодексу України (воєнні злочини)", — повідомили правоохоронці.

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у передмісті обласного центру близько 17:35. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Наслідки обстрілу передмістя Сум ЗС РФ Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області

У ДСНС повідомили, що росіяни вдарили балістичною ракетою. На знімках та відео з місця події видно вщент зруйновані будинки.

О 20:25 моніторингові канали повідомили, що росіяни знов почали обстрілювати Сумську область ракетами із Курської області.

Нагадаємо, наприкінці квітня поточного року ЗС РФ почали наступ на Сумську область. Американський Інститут вивчення війни підтверджував окупацію 54 кв. км території.