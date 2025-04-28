Лише 60% площі: ЗС РФ окупували чотири села під Сумами та підійшли до Локні, — ISW (карти)

Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили наступ Збройних сил Російської Федерації в Сумській області та просування на північ від Сум. Водночас російське командування заявило про окупацію майже 100 кв. м, але інститут ці дані частково спростував.

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Про ситуацію в Сумській області ідеться у звіті ISW, опублікованому 26 та 27 квітня.

Інститут вивчення війни проаналізував заяви Генштабу ЗС РФ, які пролунали 26-27 квітня, дописи російських мілблогерів, відео операторів дронів ЗСУ та дані OSINT-аналітиків про точки ударів по схованках росіян. Аналітики визнали, що ворог дійсно просунувся на північ від Сум та окупував чотири села у Сумській області. Ідеться про Веселівку, Журавку, Новеньке та Басівку. Крім того, геолокація роботи дронів ЗСУ показала спроби наступу росіян ще далі від кордону — біля Локні (тобто ще на 4 км від Басівки). Водночас 27 квітня ISW написав, що росіяни дійсно дещо просунулись в Локні вздовж шосе Н07, але не підтвердив прорив у районі села Олешня Курської області.

ISW спростував частину заяв начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Герасимов 26 квітня звітував президенту РФ Володимиру Путіну про вторгнення на територію Сумської області України та про взяття під контроль начебто 100 кв. км. Аналітики перевірили ці твердження та запевнили, що ідеться про меншу площу — 54 кв. км (це 60% від заявленої).

"Російські військові намагаються створити буферну зону в районі кордону Сумської області", — ISW навело фрагмент планів, озвучених Генштабом ЗС РФ.

Наступ ЗС РФ — ситуація в Сумській області 28 квітня ISW Фото: ISW

Наступ ЗС РФ — що відбувається в Сумській області

Зазначимо, 28 квітня журналістка "Кордон. Медіа" Альона Яцина розповіла про наступ РФ у Сумській області, який почався, орієнтовно, у лютому 2025 року. З її слів, росіяни дійсно захопили села на кордоні на північ від Сум. На карті аналітиків DeepState ці села позначені у сірій зоні, а площа бойових дій відповідає вказаній ISW — 54 кв. км.

Наступ ЗС РФ — DeepState про ситуацію в Сумській області 28 квітня Фото: DeepState

Також журналістка розповіла, що ворог зайшов на околиці села Біловоди та веде бої під Локнею. Яцина повідомила про тактику ворога, який кидає малі штурмові групи на мотоциклах, щоб вони на швидкості пролетіли повз дрони ЗСУ. Росіяни використовують яри біля сіл Сумської області, щоб підібратись до околиць, додала вона.

Генштаб у звіті за 28 квітня не підтверджував інформацію про просування ЗС РФ у Сумській області. Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що ворог намагається "протиснутись" та кидає вперед диверсійні групи.

Нагадуємо, 28 квітня Міноборони РФ показало кадри навчання солдатів КНДР, які брали участь у бойових діях в Курській області.