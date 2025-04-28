Только 60% площади: ВС РФ оккупировали четыре села под Сумами и подошли к Локне, — ISW (карты)

Аналитики Института изучения войны подтвердили наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Сумской области и продвижение на север от Сум. При этом российское командование заявило об оккупации почти 100 кв. м, но институт эти данные частично опроверг.

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О ситуации в Сумской области говорится в отчете ISW, опубликованном 26 и 27 апреля.

Институт изучения войны проанализировал заявления Генштаба ВС РФ, которые прозвучали 26-27 апреля, сообщения российских милблогеров, видео операторов дронов ВСУ и данные OSINT-аналитиков о точках ударов по тайникам россиян. Аналитики признали, что враг действительно продвинулся на север от Сум и оккупировал четыре села в Сумской области. Речь идет о Веселовке, Журавке, Новеньком и Басовке. Кроме того, геолокация работы дронов ВСУ показала попытки наступления россиян еще дальше от границы — возле Локни (то есть еще на 4 км от Басовки). При этом 27 апреля ISW написал, что россияне действительно несколько продвинулись в Локни вдоль шоссе Н07, но не подтвердил прорыв в районе села Олешня Курской области.

ISW опроверг часть заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Герасимов 26 апреля отчитывался президенту РФ Владимиру Путину о вторжении на территорию Сумской области Украины и о взятии под контроль якобы 100 кв. км. Аналитики проверили эти утверждения и заверили, что речь идет о меньшей площади — 54 кв. км (это 60% от заявленной).

"Российские военные пытаются создать буферную зону в районе границы Сумской области", — ISW привело фрагмент планов, озвученных Генштабом ВС РФ.

Наступление ВС РФ — ситуация в Сумской области 28 апреля ISW Фото: ISW

Наступление ВС РФ — что происходит в Сумской области

Отметим, 28 апреля журналистка "Кордон. Медиа" Алена Яцына рассказала о наступлении РФ в Сумской области, которое началось, ориентировочно, в феврале 2025 года. По ее словам, россияне действительно захватили села на границе к северу от Сум. На карте аналитиков DeepState эти села обозначены в серой зоне, а площадь боевых действий соответствует указанной ISW — 54 кв. км.

Наступление ВС РФ — DeepState о ситуации в Сумской области 28 апреля Фото: DeepState

Также журналистка рассказала, что враг зашел на окраины села Беловоды и ведет бои под Локней. Яцына сообщила о тактике врага, который бросает малые штурмовые группы на мотоциклах, чтобы они на скорости пролетели мимо дронов ВСУ. Россияне используют овраги возле сел Сумской области, чтобы подобраться к окраинам, добавила она.

Генштаб в отчете за 28 апреля не подтверждал информацию о продвижении ВС РФ в Сумской области. В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что враг пытается "протиснуться" и бросает вперед диверсионные группы.

Напоминаем, 28 апреля Минобороны РФ показало кадры обучения солдат КНДР, которые участвовали в боевых действиях в Курской области.