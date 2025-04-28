Штурмовые группы РФ пытаются протиснуться вглубь Сумской области и создать серую зону, — ГПСУ

Вооруженные силы РФ малыми штурмовыми группами пробираются на территорию Сумской области. Они намерены расширить там серую зону.

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Об этом в комментарии "Апострофу" сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, ВС РФ не прекращают обстреливать Сумщины, а на отдельных участках, в частности в районе Басовки и Журавки применяют малые штурмовые группы и пытаются протиснуться вглубь территории украинского государства. Пограничники, которые находятся на том участке фронта, вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины пытаются не дать противнику продвинуться вперед.

"Малые штурмовые группы пытаются протиснуться вглубь территории нашего государства, для того чтобы расширить зону боев уже по территории Украины. Фактически создать такую серую зону. Но мы понимаем, что те заявления России о создании там серой зоны по территории Украины, — они этим могут не ограничиться", - рассказал Демченко.

Он отметил, что ВС РФ имеют целью захватить как можно больше территории Украины, в том числе и продвигаться по территории Сумщины. Поэтому задача пограничников — не допустить этого.

Напомним, что 28 апреля сообщалось, что ВС РФ наступают в Сумской области и приближаются к Сумам. Они оккупировали три села и подбираются к Юнаковке.

27 апреля сообщалось, что ВСУ показали хорошие результаты на всех направлениях в Донецкой области. Боевые задачи в Курской и Белгородской областях РФ еще выполняются.