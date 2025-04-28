Штурмові групи РФ намагаються протиснутися вглиб Сумської області і створити сіру зону, — ДПСУ

Збройні сили РФ малими штурмовими групами пробираються на територію Сумської області. Вони мають намір розширити там сіру зону.

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Про це в коментарі "Апостроф" сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, ЗС РФ не припиняють обстрілювати Сумщини, а на окремих ділянках, зокрема в районі Басівки та Журавки застосовують малі штурмові групи та намагаються протиснутися вглиб території української держави. Прикордонники, які перебувають на тій ділянці фронту, разом з іншими підрозділами Сил оборони України намагаються не дати противнику просунутися вперед.

"Малі штурмові групи намагаються протиснутися вглиб території нашої держави, для того, щоб розширити зону боїв вже по території України. Фактично створити таку сіру зону. Але ми розуміємо, що ті заяви Росії щодо створення там сірої зони по території України, — вони цим можуть не обмежитися", — розповів Демченко.

Він зауважив, що ЗС РФ мають на меті захопити якомога більше території України, зокрема і просуватися територією Сумщини. Тож завдання прикордонників — не допустити цього.

Нагадаємо, що 28 квітня повідомлялося, що ЗС РФ наступають в Сумській області та наближаються до Сум. Вони окупували три села та підбираються до Юнаківки.

27 квітня повідомлялося, що ЗСУ показали хороші результати на всіх напрямках у Донецькій області. Бойові завдання в Курській і Бєлгородській областях РФ ще виконуються.