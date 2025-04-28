25 км до центру: ЗС РФ просуваються в Сумській області, захопили три села, — журналістка

Збройні сили Російської Федерації з лютого 2025 року наступають в Сумській області та наближаються до Сум. Росіяни окупували три села та підбираються до Юнаківки. Крім того, установка "Піон" дострелила до Піщаного на північній околиці обласного центру.

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Про ситуацію в Сумах та області журналістка "Кордон. Медіа" Альона Яцина о 7:30 28 квітня розповіла в ефірі "Еспресо".

Яцина пояснила, що жителі Сумської області знають про наступ РФ, який почався, орієнтовно, з кінця лютого 2025 року. Перед цим, у січні, змінилась "тактична ситуація" в Курській області, і після цього місцеві медіа інформували про нові загрози. Зі слів журналістки, росіяни окупували села на північ від Сум: село (хутір) Новеньке, Журавка та Басівка (немає українських позицій з початку квітня). Крім того, ворог підійшов до околиць села Біловоди та кілька тижнів поспіль штурмує бійців ЗСУ, які обороняють населений пункт, сказала Яцина. Аналогічна ситуація — в селі Локня (за Басівкою). Журналістка заявила, що від передових боїв до центру Сум — 25 км.

"Там досить рельєфна місцевість і ці села розташовані в ярках. І от по одній цих ярків рухаються групи ворога і захоплюють. Наступне село за Локнею — це вже Юнаківка. До центра міста наразі від лінії бойового зіткнення 25 км", — повідомила Яцина.

Журналістки також розповіла, як відбувається наступ РФ. Як з'ясувалось, росіяни використовують малі штурмові групи та їдуть "на квадроциклах, на багі, на мотоциклах, на тому, що швидко їде". Бійці ЗСУ спиняють ці атаки, але деякі ворожі солдати встигають "прослизнути" та сховатись.

"І вони, знаєте, як ото таргани, коли світло вмикаєш, то вони ховаються по якихось закутках, ховаються по хатах, по підвалах. І таким чином потрошку, потрошку, потрошку займають територію. Те, що ми бачимо, ось ці сірі зони й ці там чотири [або три] умовно захоплені села, це за два місяці", — чути на відео.

З населених пунктів, до яких наближаються російські війська, вивозять людей, чути на відео. Декого вивозять з великим ризиком, бо ворог підходить впритул. На позаминулому тижні — дострелили до села Піщане (на північній околиці Сум) з установки "Піон" (дальність 45 км). Водночас два останніх тижні ЗС РФ дістають дронами, сказала Яцина.

"Наступний населений пункт — це Суми. Ми віримо в Сили оборони України, які тримають цю лінію, тримають фронт і в них це реально вдається. Але ж ми бачимо, що зусилля нерівні", — заявила журналістка.

Наступ РФ — ситуація в Сумській області 28 квітня

На карті аналітиків DeepState бачимо сіру зону на північ від Сум, у якій відбуваються бойові зіткнення ЗСУ з підрозділами ЗС РФ. Аналітики позначили три села в Сумській області, про які згадала Яцина: вони перебувають у зоні боїв. Також бачимо, що від позначеної лінії боїв до центру Сум — близько 30 км. Щоб до центру міста було 25 км, ворог має дістатись за Юнаківку (по прямій). З іншого боку, 25 км — відстань від Локні до околиць Сум.

Наступ РФ - Сумська область та лінія фронту під Сумами 28 квітня Фото: DeepState

Тим часом Генштаб ЗСУ у звіті станом на 8:00 28 квітня не інформував про просування ЗС РФ в Сумській області. На карті бойових дій, опублікованій українським командуванням, позначено регіони в Курській області, в яких тривають бої. Також бачимо чотири стрілки наступу РФ: один — на Журавку в Сумській області (північніше) та три — між Олешнею та Гуєвим в Курській області (східніше).

Наступ РФ - ситуація в Сумській та Курській областях 28 квітня Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, 11 квітня ЗМІ написали про можливий наступ РФ ще на три області України. Як повідомило агентство "РБК-Україна" з посиланням на анонімне джерело, росіяни тиснутимуть на Сумську та Харківську області, а також, ймовірно, на Чернігівську. Під Сумами ворог збирається створити "буферну зону" та підійти до села Локня, заявили джерела.

Нагадуємо, 14 квітня Фокус зібрав інформацію від військових та від аналітиків щодо ситуації на півночі та щодо загрози нового наступу ЗС РФ.