"Тримаємо позиції": ЗСУ залишаються на території РФ, під Покровськом хороші результати, — Зеленський

Збройні сили України показали хороші результати на всіх напрямках у Донецькій області. Бойові завдання в Курській і Бєлгородській областях РФ ще виконуються.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що отримав сьогодні від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського кілька доповідей про ситуацію на фронті.

"Покровське, всі напрямки в Донецькій області, я хочу подякувати нашим воїнам за стійкість. Просто молодці", — заявив глава держави.

Особливо хороші результати показала Третя бригада оперативного призначення Національної гвардії на Покровському напрямку.

"Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії", — розповів верховний головнокомандувач.

Зеленський також підтвердив, що Сили оборони України ще виконують завдання в Курській і Бєлгородській областях Росії.

"Зберігаємо нашу присутність на території Росії", — підсумував він.

Нагадаємо, ЗСУ показали успіхи в селі Лисівка Донецької області. Боєць Сил оборони з позивним "Борошняний" відзначав гострі атаки ворога, а також роботу артилерії та авіації.

Російська сторона раніше заявляла про готовність до "безумовного" перемир'я в Україні. Москва вимагає від Заходу припинити постачання зброї Україні.