Скасування поставок зброї для ЗСУ: у РФ заявили про згоду на "безумовне" перемир'я в Україні

Росія виступає за "безумовне" перемир'я в Україні. Але водночас Москва вимагає від Заходу припинити посилювати можливості ЗСУ.

Related video

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американському каналу CBS.

Москва щонайменше тричі засвоїла уроки, коли подібні угоди нібито порушувала українська сторона за сильної підтримки Євросоюзу та адміністрації 46-го президента США Джо Байдена, зазначив міністр.

Безумовне припинення вогню, за словами Лаврова, не може використовуватися для продовження постачання озброєнь Україні.

Далі глава МЗС нагадав про погляди на угоду про припинення вогню високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Вони прямо заявили, що підтримуватимуть тільки ту угоду, яка зробить Україну сильнішою, зробить її "переможцем", — додав Лавров.

На його думку, президент США Дональд Трамп не захоче виконувати таку мету припинення вогню. Цю ідею європейці разом із президентом Володимиром Зеленським нібито втілюють з ініціатив Трампа.

Проте Лавров визнає рух РФ і США у правильному напрямку. Контакти з американською стороною щодо ситуації в Україні тривають.

Нагадаємо, 25 квітня Трамп спростував свої твердження про встановлення дедлайну для укладення мирної угоди між Україною та РФ. Тепер його мета — досягти угоди "якомога швидше".

Агентство Reuters нещодавно публікувало варіант мирної угоди, яку спецпредставник президента США Стівен Віткофф представив у Парижі 17 квітня.