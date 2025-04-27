Отмена поставок оружия для ВСУ: в РФ заявили о согласии на "безусловное" перемирие в Украине

Россия выступает за "безусловное" перемирие в Украине. Но в то же время Москва требует от Запада прекратить усиливать возможности ВСУ.

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому каналу CBS.

Москва по меньшей мере трижды усвоила уроки, когда подобные соглашения якобы нарушала украинская сторона при сильной поддержке Евросоюза и администрации 46-го президента США Джо Байдена, отметил министр.

Безусловное прекращение огня, по словам Лаврова, не может использоваться для продолжения поставок вооружений Украине.

Далее глава МИД напомнил о взглядах на соглашение о прекращении огня высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Они прямо заявили, что будут поддерживать только то соглашение, которое сделает Украину сильнее, сделает ее "победителем", — добавил Лавров.

По его мнению, президент США Дональд Трамп не захочет выполнять такую цель прекращения огня. Эту идею европейцы вместе с президентом Владимиром Зеленским якобы воплощают из инициатив Трампа.

Тем не менее Лавров признает движение РФ и США в верном направлении. Контакты с американской стороной по ситуации в Украине продолжаются.

Напомним, 25 апреля Трамп опроверг свои утверждения об установлении дедлайна для заключения мирной сделки между Украиной и РФ. Теперь его цель — достичь соглашения "как можно быстрее".

Агентство Reuters недавно публиковало вариант мирного соглашения, которое спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф представил в Париже 17 апреля.