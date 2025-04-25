Reuters опубликовало полный текст мирного соглашения от США: что предлагается Украине и РФ

Журналисты Reuters обнародовали полный текст российско-украинского мирного соглашения, которое представитель США по вопросам Ближнего Востока и главный переговорщик в контактах с РФ по войне в Украине Стив Уиткофф представил европейским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля.

Related video

Текст опубликован на сайте информационного агентства Reuters 25 апреля.

В документе отмечается, что эти условия представляют окончательное предложение от США для Украины и России. Они предусматривают:

прекращение огня: постоянное прекращение боевых действий и немедленное начало переговоров между сторонами по техническому внедрению перемирия;

гарантии безопасности для Украины: Киев получает надежные гарантии безопасности, гарантами станут специальные группы европейских государств и желающие неевропейские страны, Украина откажется от стремления вступления в Североатлантический альянс (НАТО), однако может стремиться к членству в Европейском Союзе;

территориальные вопросы: США де-юре признают контроль РФ над Крымским полуостровом и де-факто — над Луганском и контролируемыми оккупантами частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, тогда как Украина возвращает контроль над Каховской дамбой и Запорожской атомной электростанцией через контроль и администрирование со стороны США и распределением электроэнергии в обе стороны, а также получает беспрепятственный проход по Днепру в контроль над Кинбурнской косой;

экономические вопросы: Соединенные Штаты и Украина будут выполнять соглашение о полезных ископаемых и экономическом сотрудничестве, украинские территории должны быть полностью восстановлены и ущерб должен быть компенсирован финансово, в свою очередь Россия и США наладят экономическое сотрудничество в энергетике и других отраслях промышленности и с Москвы будут сняты наложенные с 2014 года санкции.

Мирное соглашение между РФ и Украиной: контрпредложение Киева и Европы

Также информагентство опубликовало текст встречного предложения Украины и Европы относительно предложенного США мирного соглашения, который был предоставлен американской стороне во время переговоров в Лондоне.

Он предполагает:

прекращение огня: полное и безусловное перемирие в небе, на суше и на море, немедленное начало технической реализации перемирия с участием США и стран Европы и параллельно подготовка полного мирного соглашения, наблюдение за выполнением условий перемирия от США и третьих стран, возвращение Россией в Украину всех депортированных и незаконно перемещенных детей и обмен пленных по принципу "всех на всех";

надежные гарантии безопасности для Украины, в том числе от США (соглашение, подобное статье 5), пока среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства в НАТО, а также отсутствие ограничений для ВСУ и присутствия дружественных иностранных сил на украинской территории, гарантами должны быть государства специальной группы европейских и неевропейских стран, Украина продолжает путь к вступлению в ЕС;

территориальные вопросы будут обсуждаться после полного и безусловного прекращения огня и начнутся с установления линии контроля, при этом Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС с участием США и Каховской дамбой и получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой;

экономические вопросы: Вашингтон и Киев выполняют соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых, Украина получает полное восстановление и финансовую компенсацию, в частности через российские суверенные активы, которые будут оставаться замороженными, пока РФ не возместит нанесенный ущерб, а санкции США против Кремля могут ослабляться постепенно после достижения устойчивого мира и быть восстановленными в случае повторной агрессии.

Мирное соглашение между РФ и Украиной: что известно

По информации издания The Wall Street Journal, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 17 апреля заявил, что говорил с Путиным о роли ВОТ в будущем мирном соглашении между Россией и Украиной. Он отмечал, что переговоры между США и РФ сосредоточены на пяти регионах, которые Кремль считает своими.

Издание CBS News 25 апреля писало, что по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова Кремль готов к подписанию соглашения с США по Украине, однако стороны еще работают над "некоторыми элементами".

Отметим, Стив Уиткофф прибыл в Москву 25 апреля для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.