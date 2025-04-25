"Кое-что требует доработки": в Кремле заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, — CBS News

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине, однако отметил, что сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей. Также Лавров прокомментировал атаку по Киеву 24 апреля.

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Новость о готовности Кремля к заключению соглашения с украинской стороной сообщило издание CBS News 25 апреля.

Как отметил Лавров, сейчас вроде бы заметно то, что Соединенные Штаты Америки и Россия "движутся в правильном направлении". Российский чиновник высказал информацию о том, что в Кремле якобы готовы поддержать попытки США по завершению войны и заключить мирное соглашение.

В то же время Лавров отметил, что сейчас есть определенные нюансы в договоренностях, над выяснением которых якобы работают российская и американская стороны. Он назвал эти нюансы "определенными элементами, которые требуют точного согласования". В то же время российский министр не раскрыл деталей о том, что именно имеет в виду.

Сотрудничество между странами продолжается, подчеркнул российский министр. При этом Лавров похвалил президента США Дональда Трампа, отметив, что он стал единственным мировым лидером, который "признал необходимость устранения коренных причин украинского кризиса".

"Мы продолжаем вести контакты с американской стороной по ситуации в Украине", — сказал представитель Кремля.

Во время разговора Сергей Лавров также упомянул о массированной комбинированной российской атаке по Киеву, состоявшейся ночью 24 апреля. Он повторил слова российской пропаганды о том, что РФ атакует "исключительно военные цели" на территории Украины, намекнув, что Россия ночью 24 апреля атаковала в Киеве военные цели. Напомним, на самом деле "военными целями" России стала гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.

Зато в CNN отметили перед этим, что мирный план Трампа "щедрый" для России, но может быть недостаточным для президента России Владимира Путина. Там пишут, что публично неизвестно о том, что сам американский президент ожидает от Москвы. В то же время публично не объявлено о том, чего конкретно хочет Дональд Трамп от президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 24 апреля Дональд Трамп заявил о том, что имеет дедлайн для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Также 24 апреля европейские лидеры призвали Россию прекратить врать, а США — "направить гнев на Москву", комментируя ночную атаку России по Киеву.