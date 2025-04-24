"Позиция станет другой": Трамп заявил, что имеет дедлайн для мирного соглашения между Украиной и РФ (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет собственный дедлайн по мирным переговорам и заключению соглашения между Россией и Украиной, и когда он истечет, позиция Белого дома по переговорному процессу изменится.

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Об этом американский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Овальном кабинете 24 апреля.

Трамп сказал, что имеет собственный дедлайн для мирного соглашения между Украиной и Россией. На видео с 2:23.

Журналист спросил, установил ли Трамп дату, до которой стороны российско-украинской войны должны прийти к соглашению.

"У меня есть собственный дедлайн. И мы хотим, чтобы это было быстро. И премьер-министр нам помогает. Он также хочет, чтобы это произошло быстро. Поэтому у нас есть дедлайн, и когда он истечет, наша позиция будет совсем другой. Но я думаю, что есть очень хорошие шансы, что это будет сделано", — ответил Трамп.

При этом президент США не уточнил, какую именно дату считает конечным сроком.

Он также выразил убеждение, что обе стороны хотят мира, но они должны сесть за стол переговоров, потому что США "ждут этого уже долгое время".

Напомним, во время подписания указов в Овальном кабинете 24 апреля Трамп заявил, что Россия "готова" прекратить войну в Украине, а договориться с украинским президентом Владимиром Зеленским "оказалось сложнее".

CNN со ссылкой на слова самого Трампа 24 апреля сообщало, что встреча Трампа с Путиным может состояться уже в следующем месяце.

Также 47-й президент США отреагировал на обстрел Россией Киева в ночь на 24 апреля сообщением, в котором призвал Владимира Путина "остановиться".