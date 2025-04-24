Встреча Трампа с Путиным может состояться совсем скоро, — CNN

Президент США Дональд Трамп предположил, что в следующем месяце может встретиться с главой РФ Путиным. Он даже не исключил возможности встречи в Саудовской Аравии.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова самого Трампа.

Трамп заявил, что планирует встречаться с Путиным после визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Его турне по странам Ближнего Востока назначено на 13-16 мая.

Саудовская Аравия уже становилась страной-посредником в переговорах по войне в Украине. Трамп сказал, что не исключает возможности встретиться с главой Кремля именно в Саудовской Аравии, однако уточнил, что это "вряд ли произойдет", и что встреча состоится уже вскоре после визита.

Турне Трампа по ближневосточным государствам станет его вторым зарубежным путешествием на втором президентском сроке. Этому будет предшествовать визит в Рим на похороны папы Франциска в конце этой недели.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его главной проблемой сейчас является договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире в Украине. Трамп утверждал, что Россия якобы готова к мирному соглашению, а с украинской стороной "договориться сложнее".

Также Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма, — мол, у него "нет фаворитов" в вопросах, связанных с войной.