Зустріч Трампа з Путіним може відбутися вже незабаром, – CNN

Президент США Дональд Трамп припустив, що наступного місяця може зустрітися з очільником РФ Путіним. Він навіть не виключив можливості зустрічі у Саудівській Аравії.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на слова самого Трампа.

Трамп заявив, що планує зустрічатися з Путіним після візитів до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Його турне країнами Близького Сходу призначене на 13-16 травня.

Саудівська Аравія вже ставала країною-посередником у перемовинах щодо війни в Україні. Трамп сказав, що не відкидає можливості зустрітися з очільником Кремля саме у Саудівській Аравії, проте уточнив, що це "навряд чи станеться", і що зустріч відбудеться вже невдовзі після візиту.

Турне Трампа близькосхідними державами стане його другою закордонною подорожжю на другому президентському терміні. Цьому передуватиме візит до Риму на похорон папи Франциска наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його головною проблемою наразі є домовленість з президентом України Володимиром Зеленським щодо миру в Україні. Трамп стверджував, що Росія нібито є готовою до мирної угоди, а з українською стороною "домовитися складніше".

Також Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання про статус окупованого Росією Криму, – мовляв, у нього "немає фаворитів" у питаннях, пов’язаних з війною.