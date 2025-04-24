"Владимир, остановись!": Трамп резко отреагировал на обстрел Украины 24 апреля (фото)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный российский обстрел Киева и других городов Украины в ночь на 24 апреля. Американский лидер призвал российского коллегу Владимира Путина "остановиться".

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Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что "не доволен" российскими обстрелами Киева, ведь они "не были необходимыми" и произошли "не вовремя".

"Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно погибают. Давайте заключим мирное соглашение!" — написал Трамп.

Фото: скріншот

Между тем в Кремле заявили, что "пасхальное перемирие" закончилось и российские военные "продолжат выполнять боевые задачи" и "наносить удары по военным и околовоенным целям", в соответствии с приказами Путина.

Обстрел Украины 24 апреля: детали

Ночная и утренняя массированная атака россиян вызвала многочисленные разрушения в Киеве и области, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате обстрела ВС РФ погибли 9 человек, более 70 раненых, также есть пожары и разрушения, а спасатели продолжают искать под завалами людей. В столице россияне унесли жизни двух детей из одной семьи. 25 апреля в Киеве объявлено Днем траура.

В целом Воздушными Силами ВСУ было зафиксировано 215 воздушных вражеских целей, среди которых ракеты и БПЛА. Удалось сбить 48 ракет и 64 БПЛА, а 68 российских дронов-имитаторов были выведены из строя средствами РЭБ без причинения вреда.

Напомним, силы ПВО ВСУ показали "довольно неплохой" результат при отражении комбинированной атаки в ночь на 24 апреля. Особую роль сыграли пилоты истребителей F-16 и Mirage, о чем рассказал начальник управления коммуникаций командования ВС Юрий Игнат.

Также Фокус писал о том, что удар РФ по Украине 24 апреля не был ответом за атаку по 51-му арсеналу ГРАУ во Владимирской области и заводу по производству "Шахедов" в Алабуге. Ведь подготовка к такому обстрелу должна была занять больше времени, о чем рассказал военный эксперт Александр Коваленко.