Истребители F-16 и "Патриоты": силы ПВО "неплохо" отразили ракетный удар РФ по Киеву, — Игнат (видео)

Силы противовоздушной обороны ВСУ показали "довольно неплохой" результат при отражении комбинированной атаки армии России. Особую роль сыграли пилоты истребителей F-16 и Mirage.

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Такую оценку высказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил профессиональную работу тактической авиации

"Конечно, есть и ужасные последствия российской атаки. Бить баллистикой по городам-миллионникам — это уже не то что преступление, а терроризм", — заявил он.

По его словам, весьма трудно представить, что было бы, если бы запущенные по Киеву баллистические ракеты достигли целей.

"Мы видим результат — семь баллистических ракет сбито, видим мощный результат и по другим средствам воздушного нападения", — проинформировал Игнат.

Воздушные силы отметили профессиональную работу тактической авиации. Пилоты истребителей F-16 и Mirage сбили несколько десятков вражеских целей — крылатые ракеты и "Шахеды".

Эффективность западных самолетов довольно высокая. Передовая авиация способна сбивать цели, летящие по аэродинамической траектории. Сюда входят крылатые ракеты и беспилотники.

По баллистическим ракетам истребители работать не могут, для этого применяется американский ЗРК Patriot, подытожил военный.

Отметим, что ночная и утренняя массированная атака россиян вызвала множественные разрушения в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Фокус также выяснил, способна ли Россия повторить столь масштабную ракетную атаку. Военные эксперты полагают, что нападение повторится довольно скоро.