Истребители F-16 и "Патриоты": силы ПВО "неплохо" отразили ракетный удар РФ по Киеву, — Игнат (видео)
Силы противовоздушной обороны ВСУ показали "довольно неплохой" результат при отражении комбинированной атаки армии России. Особую роль сыграли пилоты истребителей F-16 и Mirage.
Такую оценку высказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Конечно, есть и ужасные последствия российской атаки. Бить баллистикой по городам-миллионникам — это уже не то что преступление, а терроризм", — заявил он.
По его словам, весьма трудно представить, что было бы, если бы запущенные по Киеву баллистические ракеты достигли целей.
"Мы видим результат — семь баллистических ракет сбито, видим мощный результат и по другим средствам воздушного нападения", — проинформировал Игнат.
Воздушные силы отметили профессиональную работу тактической авиации. Пилоты истребителей F-16 и Mirage сбили несколько десятков вражеских целей — крылатые ракеты и "Шахеды".
Эффективность западных самолетов довольно высокая. Передовая авиация способна сбивать цели, летящие по аэродинамической траектории. Сюда входят крылатые ракеты и беспилотники.
По баллистическим ракетам истребители работать не могут, для этого применяется американский ЗРК Patriot, подытожил военный.
Отметим, что ночная и утренняя массированная атака россиян вызвала множественные разрушения в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Хмельницкой областях.
Фокус также выяснил, способна ли Россия повторить столь масштабную ракетную атаку. Военные эксперты полагают, что нападение повторится довольно скоро.