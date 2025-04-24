Способна ли РФ повторить массированный удар по Украине после атаки 24 апреля

Атака РФ по Украине 24 апреля стала одной из самых масштабных за последние месяцы — погибли мирные жители, десятки ранены, разрушены дома и инфраструктура. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что атака может повториться в ближайшее время, но в меньшем объеме.

Related video

В ночь на 24 апреля 2025 года Россия осуществила ма ссированную комбинированную атаку Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив крылатые и баллистические ракеты, ударные беспилотники типа "Шахед". В результате обстрела погибли по меньшей мере 9 человек, более 70 получили ранения, разрушены дома и инфраструктурные объекты, а спасатели продолжают искать под завалами людей.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российская армия направила прошлой ночью против Украины примерно 70 ракет, в том числе баллистические. И еще почти 150 ударных беспилотников.

Воздушные силы ВСУ приводят более четкие цифры атаки прошлой ночью:

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков — Брянская, Воронежская, Курская обл.- РФ.);

37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Саратовская обл.);

6 крылатых ракет Искандер-К (район пусков — Донецкая обл.);

12 крылатых ракет Калибр (из акватории Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл.);

145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ; Чауда — Крым).

Массированный удар по Украине 24 апреля: что было целью врага

По словам военного эксперта Олега Жданова, российская армия давно готовила эту атаку на Украину. Поводом для нападения могли быть мирные переговоры, которые происходят при посредничестве США, твердая позиция украинской власти относительно отказа от сдачи территорий России, и затяжная ситуация на фронте.

"Россия пока не способна достичь успехов на фронте и в мирных переговорах. Осуществляя атаки на мирные дома и инфраструктуру, правительство России пытается сформировать в сознании украинцев и международного сообщества мнение, что необходимо подписывать мир в обмен на территории", — отметил Фокусу эксперт.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, пока Россия не может вывести подобные ракетные атаки, состоявшейся прошлой ночью, на системный уровень. Это связано с тем, что российские пусковые установки не могут выдерживать достаточно интенсивного темпа нанесения ударов и пусков, а также они зависимы от производства этих средств поражения.

"Сейчас мы видим, что паузы они устанавливают иногда не только 2-3 недели, это и месяц может быть между такими действительно массированными ударами. Поэтому, я не думаю, что это будет каждый день, каждую ночь, потому что просто у них не хватит на это ресурсов, как по осуществлению пусков ракет, так и по их производству. Хотя после этой атаки, я не исключаю, что российская армия может провести доразведку. Это будут удары меньшего масштаба, с меньшим применением средств поражения, но все же удары", — говорит Фокусу Коваленко.

Ракетная атака на Украину в ночь на 24 апреля 2025 года: последствия

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье. Он отметил, что в течение ночи спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали около 40 пожаров в 9 регионах страны.

Больше всего пострадал Киев. В столице спасатели работали на 13 локациях. В Святошинском районе еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Из-под руин даже слышны телефонные звонки. По информации директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука, в Святошинском районе Киева из-за попадания полностью разрушен дом. Сейчас продолжается поиск еще 10 человек в уничтоженном армией РФ доме.

СМИ также сообщают, что в результате атаки РФ на Киев поврежден вестибюль станции метро Лукьяновская. В частности взрывной волной выбило фанерные листы, которые были установлены здесь после предыдущего обстрела. Также выбило окна в магазинах поблизости — сейчас на месте работают коммунальщики и все соответствующие службы.

В КГВА рассказали, что в Киеве и области только дронов было зафиксировано 45. Повреждения были в Голосеевском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Оболонском и Деснянском районах.

В Харькове Россия нанесла в течение ночи 19 ударов. В ГСЧС рассказали, что в результате массированного удара ракетами и БПЛА произошли разрушения и масштабные пожары. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и объекты инфраструктуры. Предварительно пострадали 2 человека.

В Сумской ОГА сообщили, что под атакой БПЛА был один из населенных пунктов Недригайловской громады. По предварительным данным, в результате атаки ранены двое мирных жителей.

По информации председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, в области в результате вражеской российской атаки пострадали два человека. Один раненый доставлен в больницу, другому госпитализация не понадобилась. В результате атаки РФ поврежден газораспределительный пункт (без прекращения поставок газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также зафиксировано повреждение летней площадки парка культуры и отдыха и ликвидированы два пожара.

Повреждены дома в Павлограде, Никополе, Днепропетровской области, и в Запорожье.

В Донецкой области по Константиновке войска РФ нанесли удары из авиации, БПЛА, РСЗО "Смерч" за прошедшие сутки. На Славянск, Черниговку и Дружковку оккупанты сбросили бомбы "КАБ-250" Краматорск подвергся десяти атакам, из них шесть — дроновым.

Напомним, в ночь на 23 апреля Россия атаковала несколько украинских областей ударными дронами. В результате в Одессе и Харькове возникли пожары, в Полтаве наблюдались проблемы с электроэнергией, также известно о пострадавших.

Также Фокус писал, что Россия превратила беспилотники "Шахед" в средство разбрасывания смертоносных "сюрпризов". Теперь дроны не только атакуют цели, но и оставляют после себя ловушки для гражданских — трубки со взрывчаткой, которые могут сдетонировать в любой момент.