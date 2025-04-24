Чи здатна РФ повторити масований удар по Україні після атаки 24 квітня

Атака РФ по Україні 24 квітня стала однією з найбільш масштабних за останні місяці — загинули мирні жителі, десятки поранені, зруйновані будинки та інфраструктура. Опитані Фокусом експерти вважають, що атака може повторитися найближчим часом, але в меншому об'ємі.

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У ніч на 24 квітня 2025 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши крилаті та балістичні ракети, ударні безпілотники типу "Шахед". Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 9 осіб, понад 70 отримали поранення, зруйновані будинки та інфраструктурні об’єкти, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

За словами президента України Володимира Зеленського, російська армія направила минулої ночі проти України приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Та ще майже 150 ударних безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ наводять більш чіткі цифри атаки минулої ночі:

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька, Курська обл.– РФ.);

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Саратовська обл.);

6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків — Донецька обл.);

12 крилатих ракет Калібр (з акваторії Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.; Чауда — Крим).

Масований удар по Україні 24 квітня: що було ціллю ворога

За словами військового експерта Олега Жданова, російська армія давно готувала цю атаку на Україну. Приводом для нападу могли бути мирні перемовини, які відбуваються за посередництва США, тверда позиція української влади щодо відмови від здачі територій Росії, та затяжна ситуація на фронті.

"Росія наразі не здатна досягнути успіхів на фронті й у мирних перемовинах. Здійснюючи атаки на мирні будинки та інфраструктуру, уряд Росії намагається сформувати у свідомості українців та міжнародної спільноти думку, що необхідно підписувати мир в обмін на території", — наголосив Фокусу експерт.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко, наразі Росія не може вивести подібні ракетні атаки, що відбулася минулої ночі, на системний рівень. Це пов'язано з тим, що російські пускові установки не можуть витримувати досить інтенсивного темпу завдання ударів та пусків, а також вони залежні від виробництва цих засобів ураження.

"Зараз ми бачимо, що паузи вони встановлюють інколи не тільки 2-3 тижні, це і місяць може бути між такими дійсно масованими ударами. Тому, я не думаю, що це буде кожного дня, кожної ночі, тому що просто в них не вистачить на це ресурсів, як по здійсненню пусків ракет, так і по їх виробництву. Хоча після цієї атаки, я не виключаю, що російська армія може провести дорозвідку. Це будуть удари меншого масштабу, з меншим застосуванням засобів ураження, але все ж таки удари", — каже Фокусу Коваленко.

Ракетна атака на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року: наслідки

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Він зазначив, що протягом ночі рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували близько 40 пожеж в 9 регіонах країни.

Найбільше постраждав Київ. В столиці рятувальники працювали на 13 локаціях. В Святошинському районі ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. З-під руїн навіть чути телефонні дзвінки. За інформацією директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука, у Святошинському районі Києва через влучання повністю зруйновано будинок. Наразі триває пошук ще 10 людей у знищеному армією РФ будинку.

ЗМІ також повідомляють, що внаслідок атаки РФ на Київ пошкоджено вестибюль станції метро Лук'янівська. Зокрема вибуховою хвилею вибило фанерні листи, які були встановлені тут після попереднього обстрілу. Також повибивало вікна у магазинах поблизу — наразі на місці працюють комунальники та всі відповідні служби.

В КМВА розповіли, що в Києві та області лише дронів було зафіксовано 45. Пошкодження були в Голосіївському, Шевченківському, Святошинському, Солом'янському, Оболонському та Деснянському районах.

У Харкові Росія завдала впродовж ночі 19 ударів. В ДСНС розповіли, що внаслідок масованого удару ракетами та БПЛА сталися руйнування й масштабні пожежі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури. Попередньо постраждали 2 особи.

В Сумській ОВА повідомили, що під атакою БПЛА був один із населених пунктів Недригайлівської громади. За попередніми даними, внаслідок атаки поранено двох мирних жителів.

За інформацією голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, в області внаслідок ворожої російської атаки постраждали двоє людей. Одного пораненого доставлено до лікарні, іншому госпіталізація не знадобилась. В результаті атаки РФ пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку та ліквідовані дві пожежі.

Пошкоджені будинки у Павлограді, Нікополі, на Дніпропетровщині, та у Запоріжжі.

На Донеччині по Костянтинівці війська РФ завдали ударів з авіації, БПЛА, РСЗВ "Смерч" минулої доби. На Слов'янськ, Чернігівку та Дружківку окупанти скинули бомби "КАБ-250" Краматорськ зазнав десять атак, з них шість — дронових.

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня Росія атакувала декілька українських областей ударними дронами. В результаті в Одесі та Харкові виникли пожежі, у Полтаві спостерігались проблеми з електроенергією, також відомо про постраждалих.

Також Фокус писав, що Росія перетворила безпілотники "Шахед" на засіб розкидання смертоносних "сюрпризів". Тепер дрони не лише атакують цілі, а й залишають після себе пастки для цивільних — трубки з вибухівкою, що можуть здетонувати у будь-який момент.