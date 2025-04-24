9 погибших, более 70 пострадавших: РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами" (фото, видео)

В ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". В результате обстрела погибли 9 человек, более 70 раненых, есть пожары и разрушения, а спасатели продолжают искать под завалами людей.

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Фокус собрал информацию о ночной вражеской атаке по территории Украины. ВС РФ применили крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95мс и вооружение типа "Калибр", параллельно атакуя Украину ударными БПЛА типа "Шахед".

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье. Он отметил, что в течение ночи спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали около 40 пожаров в 9 регионах страны.

Результаты атаки в Киеве и области

Игорь Клименко рассказал, что всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы.

В столице спасатели работали на 13 локациях. В Святошинском районе еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Из-под руин даже слышны телефонные звонки.

"Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия", — добавил глава МВД.

По информации директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука, в Святошинском районе Киева из-за попадания полностью разрушен дом. Там проживало 15 человек, нашли шестерых.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Там еще могут быть люди, добавил Роман Ткачук.

"Это старый дом, который строился еще в конце Второй мировой войны. К сожалению, от него ничего не осталось", — рассказал он.

СМИ также сообщают, что в результате атаки РФ на Киев поврежден вестибюль станции метро Лукьяновская. В частности взрывной волной выбило фанерные листы, которые были установлены здесь после предыдущего обстрела. Также выбило окна в магазинах поблизости — сейчас на месте работают коммунальщики и все соответствующие службы.

В КГВА рассказали, что в Киеве и области только дронов было зафиксировано 45. Повреждения были в Голосеевском, Шевченковском, Святощинском, Соломенском, Оболонском и Деснянском районах.

В Киевской областной военной администрации рассказали, что последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области. В частности, в Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом, обнаружен пожар. Информации о пострадавших не поступало. Также возникли пожары в Вышгородском и Броварском районах.

Впоследствии в ОВА добавили, что в результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс.

В Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома, 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта. В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля, ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности.

Результаты атаки на Харьковскую область

Россия нанесла в течение ночи 19 ударов по Харькову. Город был атакован различными типами вооружения, в частности ударными БПЛА, крылатыми ракетами и баллистическим вооружением.

В ГСЧС рассказали, что в результате массированного удара ракетами и БПЛА произошли разрушения и масштабные пожары. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и объекты инфраструктуры. Предварительно пострадали 2 человека.

Последствия атаки на Житомирскую область

На Житомирщине враг нанес удар по подразделению ГСЧС, который прибыл на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель.

Атака на Полтавщину

По информации председателя Полтавской ОГА Владимира Когута, в области силы и средства ПВО отражали ракетную атаку врага. В Миргородском районе в результате падения обломков ракеты повреждены хозяйственное здание и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Результаты атаки на Сумскую область

В Сумской ОГА сообщили, что под атакой БПЛА был один из населенных пунктов Недригайловской громады. По предварительным данным, в результате атаки ранены двое мирных жителей.

Атака на Запорожскую область

Также россияне атаковали Запорожье шахедами, сообщил председатель ОВА Иван Федоров. Он рассказал, что повреждено административное здание и окна в доме рядом. Прошло без пострадавших. Кроме этого, предварительно повреждения получили две многоэтажки в одном из районов Запорожья.

Фото: Иван Федоров

Что известно о Хмельницкой области

По информации председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, в области в результате вражеской российской атаки пострадали два человека. Один раненый доставлен в больницу, другому госпитализация не понадобилась.

В результате атаки РФ поврежден газораспределительный пункт (без прекращения поставок газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также зафиксировано повреждение летней площадки парка культуры и отдыха и ликвидированы два пожара.

Атака на Днепропетровскую область

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками. Под ударом было промышленное предприятие Павлограда. Предварительно погибших и пострадавших нет.

Глава области добавил, что по Никопольщине враг бил БПЛА и артиллерией. Под ударом был Никополь и Марганецкая громада, пострадавших нет.

Следует также добавить, что в результате комбинированной атаки врага были ранены два железнодорожника — проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи, сообщили в "Укрзализныце".

Там добавили, что в Киеве и на Харьковщине в результате обстрела поврежден технический путь и административные и технические здания железной дороги. По информации организации, поезда продолжают двигаться по графику.

Фото: Укрзализныця

Атака на Украину: реакция премьера: реакция премьера

Премьер-министр Денис Шмыгаль Украины отреагировал на атаку РФ в ночь на 24 апреля. Он отметил, что Россия использовала крылатые и баллистические ракеты, дроны, авиабомбы.

Он отметил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Также повреждены жилые дома, гражданская и социальная инфраструктура.

Напомним, в ночь на 23 апреля Россия атаковала несколько украинских областей ударными дронами. В результате в Одессе и Харькове возникли пожары, в Полтаве наблюдались проблемы с электроэнергией, также известно о пострадавших.

Также в этот же день россияне ударили дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия в Марганце. Сообщалось о 9 погибших и 30 раненых.