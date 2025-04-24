Винищувачі F-16 і "Патріоти": сили ППО "непогано" відбили ракетний удар РФ по Києву, — Ігнат (відео)

Сили протиповітряної оборони ЗСУ показали "досить непоганий" результат при відбитті комбінованої атаки армії Росії. Особливу роль зіграли пілоти винищувачів F-16 і Mirage.

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Таку оцінку висловив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат відзначив професійну роботу тактичної авіації

"Звичайно, є і жахливі наслідки російської атаки. Бити балістикою по містах-мільйонниках — це вже не те що злочин, а тероризм", — заявив він.

За його словами, вельми важко уявити, що було б, якби запущені по Києву балістичні ракети досягли цілей.

"Ми бачимо результат — сім балістичних ракет збито, бачимо потужний результат і по інших засобах повітряного нападу", — поінформував Ігнат.

Повітряні сили відзначили професійну роботу тактичної авіації. Пілоти винищувачів F-16 і Mirage збили кілька десятків ворожих цілей — крилаті ракети та "Шахеди".

Ефективність західних літаків досить висока. Передова авіація здатна збивати цілі, що летять аеродинамічною траєкторією. Сюди входять крилаті ракети та безпілотники.

По балістичних ракетах винищувачі працювати не можуть, для цього застосовується американський ЗРК Patriot, підсумував військовий.

Зазначимо, що нічна та ранкова масована атака росіян спричинила численні руйнування в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Фокус також з'ясував, чи здатна Росія повторити таку масштабну ракетну атаку. Військові експерти вважають, що напад повториться досить скоро.