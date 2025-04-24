"Володимире, зупинись!": Трамп різко відреагував на обстріл України 24 квітня (фото)

Президент США Дональд Трамп відреагував на масований російський обстріл Києва та інших міст України в ніч на 24 квітня. Американський лідер закликав російського колегу Володимира Путіна "зупинитися".

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Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США заявив, що "не задоволений" російськими обстрілами Києва, адже вони "не були необхідними" і сталися "невчасно".

"Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Укладімо мирну угоду!" — написав Трамп.

Фото: Скріншот

Тим часом у Кремлі заявии, що "великоднє перемир’я" закінчилось і російські військові "продовжать виконувати бойові завдання" та "завдавати ударів по військових та навколовійськових цілях", відповідно до наказів Путіна.

Обстріл України 24 квітня: деталі

Нічна та ранкова масована атака росіян спричинила численні руйнування в Києві та області, Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Внаслідок обстрілу ЗС РФ загинуло 9 людей, понад 70 поранених, також є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей. У столиці росіяни забрали життя двох дітей з однієї родини. 25 квітня в Києві оголошено Днем жалоби.

Загалом Повітряними Силами ЗСУ було зафіксовано 215 повітряних ворожих цілей, серед яких ракети та БПЛА. Вдалося збити 48 ракет і 64 БПЛА, а 68 російських дронів-імітаторів були виведені з ладу засобами РЕБ без заподіювання шкоди.

Нагадаємо, сили ППО ЗСУ показали "досить непоганий" результат при відбитті комбінованої атаки в ніч на 24 квітня. Особливу роль зіграли пілоти винищувачів F-16 і Mirage, про що розповів начальник управління комунікацій командування ПС Юрій Ігнат.

Також Фокус писав про те, що удар РФ по Україні 24 квітня не був відповіддю за атаку по 51-му арсеналу ГРАУ у Владимирській області і заводу з виробництва "Шахедів" в Алабузі. Адже підготовка до такого обстрілу мала зайняти більше часу, про що розповів військовий експерт Олександр Коваленко.