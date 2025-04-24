"Не може бути мови про якусь "відповідь": експерт висловився про нічну атаку РФ по Україні

Нічний удар РФ по Україні не був відповіддю за атаку Україну по 5-му арсеналу ГРАУ в Владимирській області і заводу з виробництва "Шахедів" в Алабузі. Оскільки підготовка до удару мала зайняти більше часу.

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Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко на тлі появу наративів нібито про "відповідь" росіян на попередні українські атаки.

"Удар по Україні не "відповідь", а спланований терор. Я дивуюсь тому, як на 4-й рік війни, тисяч ракетних ударів по Україні, все ще є люди, які вірять і ретранслюють такі наративи, від яких за сотню кілометрів несе "руським духом", — написав він.

Експерт пояснив, що нинішній ракетний удар мав чітку систематизацію в інтервалі з минулими ударами по Україні, через дефіцит ракет інтервали між масованими ударами становлять зараз близько 3-х тижнів, без урахування дорозвідувальних ударів малим боєкомплектом.

Також експерт зауважив, що для підготовки ракетного удару потрібен час, а удари по Алабуху та арсеналу ГРАУ були лише 36 годин тому, тому так швидко підготувати "удар-відповідь" у складі 70 ракет і 145 дронів-камікадзе, неможливо.

"Боєкомплект необхідно розмістити на базах, накопичити, спорядити носії – літаки, сухопутні ПУ та кораблі, підготувати польотне завдання, маршрути виходів у море, розрахувати траєкторії польотів, синхронізувати удари різнотипних засобів, провести розвідку та дорозвідку, узгодити дані тощо. Це все займає час на порядок більше 36 годин", — пояснив Олександр Коваленко.

Він зауважив, що останню атаку можна було реалізувати тільки за результатом заздалегідь спланованої, системної роботи безлічі підрозділів РВВ, від військово-промислового кластера, логістичного до безпосередньо на місцях базування носіїв.

"Тому мови і бути не може навіть близько про якусь "відповідь". Ми говоримо про системний, спланований терор, який був, є і буде, поки всю військову машину Росії або її керівництво не зупинити в буквальному значенні слова. Чи не ефемерним "перемир'ям", а силою", — написав експерт.

Водночас Олександр Коваленко зауважив, що такі події, як вибух на 51-му арсеналі ГРАУ, або наліт невідомих дронів на "Алабугу", таки сприяють тому, що російська військова машина глухне.

Нагадаємо, що 22 квітня повідомлялося, що у Владимирській області в РФ за 170 кілометрів від Москви пролунав вибух і став детонувати 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ.

19 квітня 2025 року, Повітряні сили ЗСУ уразили місце запуску ворожих уданих безпілотників в Курській області, в результаті чого ліквідовано 20 операторів БпЛА.