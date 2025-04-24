"Не может быть речи о каком-то "ответе": эксперт высказался о ночной атаке РФ по Украине

Ночной удар РФ по Украине не был ответом за атаку Украины по 5-му арсеналу ГРАУ во Владимирской области и заводу по производству "Шахедов" в Алабуге. Поскольку подготовка к удару должна была занять больше времени.

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Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко на фоне появления нарративов якобы об "ответе" россиян на предыдущие украинские атаки.

"Удар по Украине не "ответ", а спланированный террор. Я удивляюсь тому, как на 4-й год войны, тысяч ракетных ударов по Украине, все еще есть люди, которые верят и ретранслируют такие нарративы, от которых за сотню километров несет "русским духом", — написал он.

Эксперт пояснил, что нынешний ракетный удар имел четкую систематизацию в интервале с прошлыми ударами по Украине, из-за дефицита ракет интервалы между массированными ударами составляют сейчас около 3-х недель, без учета доразведывательных ударов малым боекомплектом.

Также эксперт отметил, что для подготовки ракетного удара нужно время, а удары по Алабуху и арсеналу ГРАУ были лишь 36 часов назад, поэтому так быстро подготовить "ответный удар" в составе 70 ракет и 145 дронов-камикадзе, невозможно.

"Боекомплект необходимо разместить на базах, накопить, снарядить носители — самолеты, сухопутные ПУ и корабли, подготовить полетное задание, маршруты выходов в море, рассчитать траектории полетов, синхронизировать удары разнотипных средств, провести разведку и доразведку, согласовать данные и тому подобное. Это все занимает время на порядок больше 36 часов", — пояснил Александр Коваленко.

Он отметил, что последнюю атаку можно было реализовать только по результатам заранее спланированной, системной работы множества подразделений РОВ, от военно-промышленного кластера, логистического до непосредственно на местах базирования носителей.

"Поэтому речи и быть не может даже близко о каком-то "ответе". Мы говорим о системном, спланированном терроре, который был, есть и будет, пока всю военную машину России или ее руководство не остановить в буквальном смысле слова. Не эфемерным "перемирием", а силой", — написал эксперт.

В то же время Александр Коваленко отметил, что такие события, как взрыв на 51-м арсенале ГРАУ, или налет неизвестных дронов на "Алабугу", таки способствуют тому, что российская военная машина глохнет.

Напомним, что 22 апреля сообщалось, что во Владимирской области в РФ в 170 километрах от Москвы прогремел взрыв и стал детонировать 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ.

19 апреля 2025 года, Воздушные силы ВСУ поразили место запуска вражеских удаленных беспилотников в Курской области, в результате чего ликвидировано 20 операторов БпЛА.