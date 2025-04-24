Батьки поїхали на дачу: під час атаки РФ на Київ могли загинути двоє дітей з однієї родини

Під час ракетної атаки РФ на Київ 24 квітня загинули 8 людей. Серед них — дві дитини, які могли бути з однієї родини.

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Про це сказав журналістам очільник МВС України Ігор Клименко.

"Батьки поїхали на дачу, це попередня така інформація. Вона потребує підтвердження", — сказав Клименко.

Також "5 канал" повідомляє, що загиблі діти були з однієї сім'ї.

Очевидці розповідають, що дітей витягли мертвими з-під завалів.

"Спочатку дівчинку, а потім хлопця", — розповіла очевидиця.

За словами Клименка, експерти вилучили уламки ракети, щоб визначити її тип та бойову масу.

"На даний момент ми можемо сказати про 8 загиблих, 9 загибла — це рештки тіл, які відправили на експертизу. Понад 70 поранених. Прильотів було достатньо. Зараз в одній зміні працює 500 працівників ДСНС і така ж кількість криміналістів. Є волонтери, лікарі, ми розгорнули штаб", — сказав Клименко.

Росія масовано атакувала Київ уночі 24 квітня ракетами різних типів та "Шахедами", що призвело до значних руйнувань та людських жертв у Святошинському районі. Відомо про загибель 8 осіб. Також під масованим комбінованим ударом були Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

В столиці рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який перебував під завалами понад шість годин. Він відгукнувся під час хвилини тиші.