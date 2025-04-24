Перебував понад шість годин: в Києві рятувальники витягли з-під завалів чоловіка (відео)

В столиці рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який перебував під завалами понад шість годин. Він відгукнувся під час хвилинки тиші.

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Про це розповів речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві Павло Петров, повідомляють Новини.Live.

Представник ДСНС повідомив, що чоловіку близько 30 років. Нині потерпілий госпіталізований, йому надається вся необхідна допомога.

"Він був в свідомості. Саме так рятувальники його й знайшли. Ми робили хвилинку тиші і рятувальники знайшли, тому що він відгукувався на голос рятувальників і саме через це ми визначили, де він знаходиться під завалами", — додав він.

Павло Петров також зазначив, що рятувальники досі проводять розбори завалів. Попередньо під завалами можуть бути люди, ймовірно, живі.

За його словами, роботи продовжуються в трьох районах столиці — в Святошинському, в Оболонському, в Шевченківському. Саме Святошинський район зазнав найбільше руйнувань після ворожого обстрілу. Зокрема, майже повністю зруйнований житловий будинок, також пошкоджені всі сусідні дома, вибиті шибки.

"Станом на зараз більше 60 постраждалих, 63 (особи, — ред.) постраждало, 42 з них госпіталізували до лікарні, з них шестеро дітей", — розповів Павло Петров.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, понад 70 поранених, також є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

Росія також атакувала декілька українських областей ударними дронами в ніс на 23 квітня. В результаті в Одесі та Харкові виникли пожежі, у Полтаві спостерігались проблеми з електроенергією, також відомо про постраждалих.