"Перемирʼя закінчилось": у Кремлі прокоментували обстріл України 24 квітня (фото)

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на обстріл українських міст, зокрема Києва, у ніч на 24 квітня. Прессекретар Володимира Путіна заявив, що «великоднє перемир’я» закінчилось і російські військові «продовжать виконувати бойові завдання».

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Про це пише ТАСС.

За словами Пєскова, російські військові "продовжують завдавати ударів по військових та навколовійськових цілях", відповідно до "завдань", які їм поставив Путін.

Зокрема, росіяни звинуватили Україну в нібито неодноразовому порушенні "Великоднього перемир’я".

"Українська сторона продовжує свою пропаганду, наші військові продовжують СВО (війна проти України, — ред.)", — сказав речник Кремля.

Обстріл Києва в ніч на 24 квітня: деталі

В ніч проти 24 квітня Росія здійснила масовану атаку України ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, понад 70 поранених, також є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

Під час ракетної атаки РФ на Київ 24 квітня загинули дві дитини з однієї родини. На момент удару їхні батьки перебували на дачі.

25 квітня в Києві оголошено Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки росіян на місто.

Окрім столиці, нічна та ранкова масована атака росіян спричинила численні руйнування в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ було зафіксовано і супроводжувалося 215 повітряних цілей, серед яких ракети та БПЛА. Збито 48 ракет і 64 ворожі БПЛА, а 68 ворожих дронів-імітаторів були виведені з ладу засобами РЕБ без заподіювання шкоди.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони ЗСУ показали "досить непоганий" результат при відбитті комбінованої атаки армії Росії. Особливу роль зіграли пілоти винищувачів F-16 і Mirage, про що повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також Фокус писав про реакцію українських публічних осіб на російський обстріл 24 квітня. Голова МЗС Андрій Сибіга зазначив, що тиск західних партнерів має бути спрямований на Москву, а не на Київ, – адже саме Росія перешкоджає досягненню миру.