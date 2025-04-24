"Перемирие закончилось": в Кремле прокомментировали обстрел Украины 24 апреля (фото)

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обстрел украинских городов, в частности Киева, в ночь на 24 апреля. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что "пасхальное перемирие" закончилось и российские военные "продолжат выполнять боевые задачи".

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Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", в соответствии с "задачами", которые им поставил Путин.

В частности, россияне обвинили Украину в якобы неоднократном нарушении "пасхального перемирия".

"Украинская сторона продолжает свою пропаганду, наши военные продолжают СВО (война против Украины, — ред.)", — сказал спикер Кремля.

Обстрел Киева в ночь на 24 апреля: детали

В ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку Украины ракетами и "Шахедами". В результате обстрела погибли 9 человек, более 70 раненых, также есть пожары и разрушения, а спасатели продолжают искать под завалами людей.

Во время ракетной атаки РФ на Киев 24 апреля погибли два ребенка из одной семьи. На момент удара их родители находились на даче.

25 апреля в Киеве объявлено Днем траура в память о жертвах массированной атаки россиян на город.

Кроме столицы, ночная и утренняя массированная атака россиян вызвала многочисленные разрушения в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Хмельницкой областях.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ было зафиксировано и сопровождалось 215 воздушных целей, среди которых ракеты и БПЛА. Сбито 48 ракет и 64 вражеских БПЛА, а 68 вражеских дронов-имитаторов были выведены из строя средствами РЭБ без причинения вреда.

Напомним, Силы противовоздушной обороны ВСУ показали "довольно неплохой" результат при отражении комбинированной атаки армии России. Особую роль сыграли пилоты истребителей F-16 и Mirage, о чем сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также Фокус писал о реакции украинских публичных лиц на российский обстрел 24 апреля. Глава МИД Андрей Сибига отметил, что давление западных партнеров должно быть направлено на Москву, а не на Киев, — ведь именно Россия препятствует достижению мира.