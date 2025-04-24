"Я вырос совсем рядом": украинские политики и чиновники отреагировали на атаку Киева (фото, видео)

Украинские чиновники и политики отреагировали на обстрел Киева в ночь на 24 февраля. Фокус собрал реакции.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Российская Федерация атаковала Украину 70 ракетами, в частности, баллистическими, и почти 150 ударными беспилотниками.

Глава государства добавил, что в результате атаки погибли 9 человек, еще более 80 ранены. Есть много разрушений, продолжаются спасательные операции и разбор завалов, всем оказывается помощь.

"Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафоса, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов необходимо немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах — в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей", — рассказал он.

Добавим, что Владимир Зеленский и вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Южно-Африканскую Республику для встречи с президентом страны Сирилом Рамафосой, а также представителями политических, общественных и студенческих сообществ африканских стран. Ракетные удары оккупантов по мирным городам Украины скорректировали программу их визита.

Елена Зеленская также отреагировала на российскую атаку. На своей Facebook-странице она разместила фото погибшей во время обстрела женщины.

"Мы все этот человек. Мы все в марганецком автобусе. Мы в троллейбусе Сум. Мы на детской площадке Кривого Рога. В домах и на улицах Киева, Харьковщины, Днепровщины, Запорожья, Сумщины, Хмельнитчины, Житомирщины, в своих домах. Это мы, мир, жители Украины. И наши ежедневно и еженощно под российским террором", — говорится в сообщении.

Первая леди отметила, что Украина ждет помощи. Получают украинцы ее от спасателей, "по которым, кстати, Россия также традиционно бьет".

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что Россия использовала для массированной ночной атаки по Украине крылатые ракеты, дроны и баллистику. В результате погибло 9 человек, много пострадавших.

Под ударом была Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области. В столице до сих пор продолжаются поиски под завалами разрушенного жилого дома.

"Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты от российского террора. Параллельно должно продолжаться создание реальных гарантий безопасности — таких, которые сделают любую агрессию против нашей страны невозможной", — добавил он.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, этой ночью противник применил:

11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

6 крылатых ракет "Искандер-К";

12 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

145 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов различных типов.

Силами обороны было сбито 48 ракет и 64 вражеских БпЛА. Кроме того, 68 беспилотников-имитаторов было локально потеряно (без негативных последствий).

"Действия оккупантов в очередной раз доказывают: российская федерация не хочет мира. Вся ее деятельность — это целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины", — подчеркнул Александр Сырский.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил работу тактической авиации во время атаки на Украину. В частности, F-16 и Mirage сбили десятки "Шахедов" и ракет.

"Бить баллистикой по городам-миллионникам — это уже не то что преступление, терроризм", — подчеркнул он.

Руководитель Центра противодействия коррупции при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram-канале разместил фото разрушенного дома.

"Я вырос в этом районе Киева, совсем рядом, в обычной Хрущевке, построенной при участии моего деда, ветерана войны, который заходил в Берлин. Такой же дом", — подписал он.

Также об атаке высказались и в Министерстве иностранных дел. Глава МИД Андрей Сибига отметил, что давление западных партнеров должно быть направлено на Москву, а не на Киев, — ведь это Россия, а не Украина препятствует достижению мира.

На масштабную воздушную атаку РФ по украинским городам в ночь на 24 апреля отреагировала и президент Молдовы Майя Санду. В сети X она осудила действия РФ и написала, что пока в мире надеются на какие-то договоренности о прекращении огня, Россия в очередной раз показала свои реальные намерения.

"Украине нужна большая поддержка, больше ПВО. Эту войну может остановить только сила", — добавила Санду.

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". В результате обстрела погибли 9 человек, более 70 раненых, есть пожары и разрушения, а спасатели продолжают искать под завалами людей. В частности, на обстрел столицы отреагировали представителиукраинского шоубизнеса, призывая к поддержке пострадавших.